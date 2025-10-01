Ilay David: „Tal Shoham hat meinem Bruder Halt gegeben“

Letzte Woche gab es wieder eine Militäroffensive der Israelischen Streitkräfte auf Gaza Stadt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Bilder der Zerstörung sehen?

Ilay David

Wir haben gesehen, wie Geiseln nach Gaza Stadt gebracht und als menschliche Schutzschilde benutzt wurden. Dementsprechend besorgt bin ich. Vor ein paar Wochen hat die Hamas ein Video veröffentlicht, in dem Guy Gilboa-Dalal, der gemeinsam mit meinem Bruder gekidnappt wurde, in einem Auto auf dem Weg nach Gaza Stadt gefilmt wird. Er sagt in dem Video, dass er überall dort sein würde, wo auch die Hamas ist.

Sie glauben, dass auch ihr Bruder in der Stadt ist?

Ilay David

Wir wissen es nicht. Aus meiner Sicht gibt es zwei Optionen. Entweder er ist in Gaza Stadt, irgendwo an der Oberfläche. Oder er ist noch immer in diesem schmutzigen, engen Tunnel unter der Erde, wo er fast zu Tode gehungert wurde. Ich weiß nicht, was besser ist. Unter der Erde ist er zwar vor den Bomben geschützt, aber er leidet.

Anfang August ging ein Video ihres Bruders um die Welt. Es zeigt ihn, ausgemergelt bis auf die Knochen, mit einer Schaufel. Er sagt in dem Propagandavideo der Hamas, dass er sein eigenes Grab schaufeln würde.

Ilay David

Das Video wurde am 1. August veröffentlicht, dem Geburtstag meines Vaters. Wir waren nicht auf diese Bilder vorbereitet. Ich habe das Video bis heute nicht ganz gesehen und auch meine Mutter nicht. Nur Ausschnitte und Bilder davon. Wir hatten 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden, ob wir diese Bilder publik machen wollen oder nicht. Wir wussten: Das ist Teil der Hamas-Propaganda. Diese Bilder sollten um die Welt gehen. Gleichzeitig wollten wir zeigen, wie Evyatar leidet und dass er sofort Hilfe braucht, weil er sonst nicht überlebt.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder aus dem Video gesehen haben?

Ilay David

Es hat mich an den Holocaust erinnert. Ich denke, die Welt hat nicht genug getan, damit die Geiseln überleben, dass sie Essen und medizinische Hilfe bekommen. Ich habe mir von den Staats,- und Regierungschefs auf der ganzen Welt mehr erwartet.