Herr Ghaderi, wie kann man sich Ihr Leben nach siebeneinhalb Jahren Haft und zwei Jahren wieder in Freiheit vorstellen?

Kamran Ghaderi

Ich bin mit einem Rucksack an Gefühlen und Erwartungen nach Österreich zurückgekehrt. Ich war sehr froh, wieder die Familie zu sehen, wieder meine Kinder zu umarmen. Es war sehr bewegend. Ich war fast acht Jahre lang weg. In dieser Zeit bin ich ein anderer Mensch geworden, genauso wie meine Frau und meine Kinder. Als ich zurückkam, war ich ein Fremder in meinem eigenen Haus.

Wie ging es Ihrer Familie nach Ihrer Rückkehr?

Ghaderi

Meine beiden Töchter sind fast 18 und 20 Jahre alt. Aus meinen zwei Mädchen waren junge Damen geworden, die ich all die Jahre nicht ein einziges Mal gesehen hatte. Ich wusste nicht, wie ich mit ihnen sprechen sollte; worüber ich mit ihnen sprechen sollte. Das ist für alle Eltern von Teenagern nicht so einfach, vor allem in dieser speziellen Situation, in der ich war. Genauso war es mit meinem Sohn. Er verhielt sich distanziert, ich war für ihn wie ein Fremder, bei dem er aufpasste, wie er sich gab. Er ist früh aufgestanden und war sehr zurückhaltend. Es hatte alles etwas Künstliches. Meine Frau Harika hat in meiner Abwesenheit wie eine Löwin um meine Freilassung gekämpft. Ihre Liebe hat mich am Leben erhalten. Aber es ist nicht so leicht, aus dem Kampf- in den Normalmodus umzuschalten. Und Menschen ändern sich, so ist das halt im Leben.