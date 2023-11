Kann Israel den Krieg gewinnen?

Das Video soll die Angriffe der IDF auf Spitäler rechtfertigen. Die Lage in den Krankenhäusern Gazas ist fatal. Mediziner berichten vom Gestank der Leichen, die notdürftig verscharrt werden, von Eingriffen, die ohne Betäubung durchgeführt werden müssen, und von Patienten, die nicht mehr versorgt werden können. Es mangelt an allem, zahlreiche Menschen sollen deswegen bereits gestorben sein, darunter Säuglinge.

Nicht nur internationale Hilfsorganisationen rufen Israel dazu auf, die Kämpfe rund um Spitäler zu stoppen. Auch die USA mahnen, diese nicht zu beschießen.

Doch davon will Israel nichts wissen. Am Mittwoch vergangener Woche rückte die IDF bis ins Al-Schifa-Krankenhaus vor, unter dem Israel und die USA eine Kommandozentrale der Hamas vermuteten. Laut der IDF wurden in dem Spital Waffen gefunden und Terroristen getötet, man habe das Hauptquartier der Hamas ausgehoben – genau das also, was Israel mit seiner Offensive im Gazastreifen erreichen will: die Hamas militärisch auszulöschen.