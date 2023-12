Kein Essen für Migranten: Flüchtlingshilfe auf Lesbos vor dem Kollaps

„Uns geht die Luft aus“, sagt Flüchtlingshelferin Dorothea Blancke. Die Grazerin ist mit ihrer Hilfsorganisation seit 2020 dauerhaft auf der griechischen Insel Lesbos aktiv, nachdem dort das berüchtigte Flüchtlingslager Moria niedergebrannt war. Dort versorgt man derzeit tausende Menschen mit Essensrationen, weil es die griechischen und europäischen Behörden nicht tun.

Vom Notnagel zum Dauerzustand

Eine Koalition mehrerer Flüchtlingshilfe-NGOs wandte sich am Freitag mit einem Brandbrief an EU-Institutionen, um von der Politik substanzielle Veränderung zu fordern. Denn was als schnelle Hilfe in der Not angedacht war, geht nun schon ins vierte Jahr – und wird in Griechenland offenbar als Entlastung der eigenen Kostenstellen gesehen. Nebenbei entledigt man sich damit auch der Verantwortung.

Seit Mai dieses Jahres werden wöchentlich bis zu 700 Essenspakete an Camp-Bewohner ausgegeben. Zusätzlich zu den 200 Wochenrationen, die an vulnerable Migranten abgegeben werden, die wegen Krankheit oder Traumata in der Stadt wohnen. „Warum soll die Zivilgesellschaft hier dauerhaft die Aufgaben des Staates und der EU übernehmen?“, fragt Blancke im Gespräch mit profil. Damit reicht sie eine wiederkehrende Frage ihrer Spender weiter, die immer weniger nachvollziehen können, weshalb sich die Situation auf Lesbos trotz vieler EU-Hilfsgelder nicht verbessert. Erst im September berichtete profil von den menschenunwürdigen Zuständen im Flüchtlingslager.