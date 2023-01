Kosovarische Präsidentin: „Ich setze keine großen Hoffnungen in Vučić“

Vjosa Osmani kommt gerade aus dem Vatikan zurück. Die 40-Jährige hatte eine Audienz bei Papst Franziskus, an und für sich nichts Ungewöhnliches für ein Staatsoberhaupt, auch wenn die Mehrheit der Kosovo-Albaner Muslime sind. Aber Osmani ist keine gewöhnliche Präsidentin. Sie repräsentiert einen Staat, der seit Jahren um internationale Anerkennung kämpft. Auch der Vatikan hat die Unabhängigkeit des Kosovo nie anerkannt. Aber das ist Osmanis kleinstes Problem. Es gibt viel größere Baustellen. 25 Jahre nach dem Krieg sieht Serbien seine ehemalige Provinz nach wie vor als Teil des eigenen Staatsgebietes. Jetzt kommt Schwung in die Verhandlungen – und das ausgerechnet auf Initiative des sonst eher zurückhaltenden deutschen Kanzlers Olaf Scholz. Es geht um viel. Misslingt der Versuch, dann könnte der Streit um den Kosovo zu einem eingefrorenen Konflikt mitten in Europa werden.

Ich muss mir Vucics Reden nicht anhören, um zu wissen, was er sagen wird. Seine Taktiken sind absolut vorhersehbar. Er versucht, sich als Friedensstifter zu inszenieren. In der Praxis macht er dann genau das Gegenteil. Seine Worte haben sich leider nie bewahrheitet.

ist seit April 2021 Präsidentin des Kosovo. Die 40-jährige Juristin hat Völkerrecht in den USA studiert und an der Verfassung des Kosovo mitgearbeitet. 2011 wurde sie Abgeordnete. Nach Querelen kehrte sie ihrer Partei LDK den Rücken und trat 2021 auf einer gemeinsamen Liste mit Albin Kurti an, der heute Premierminister ist.

Genau diese Logik wird auch im Krieg in der Ukraine angewandt. Was soll Russland bekommen, damit der Krieg aufhört? Wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann: Wer Kriegsverbrecher belohnt, der ermutigt sie, dasselbe wieder zu tun.

Der Abbruch der Beitrittsgespräche wäre eine Warnung an die Politiker des Landes. Dann wäre für die internationale Gemeinschaft klar, wo Serbien steht. Serbien ist nicht neutral. Serbien ist prorussisch. Wenn wir etwas aus den letzten Jahren lernen können, dann das: Appeasement ermutigt und bestärkt Autokraten darin, noch autokratischer zu werden. Putin ist dafür das beste Beispiel. Der Mann kam viel zu lange ungeschoren davon. Zuerst mit der von Moldau abtrünnigen Provinz Transnistrien, dann mit der Annexion der Krim. Das ist der Grund, warum in der Ukraine heute Krieg herrscht. Ich halte es deswegen für wichtig, der Politik von Vu č i ć jetzt etwas entgegenzusetzen und nicht dann, wenn es zu spät ist.

Ganz im Gegenteil. Es wird viel zu wenig Druck auf Vučić ausgeübt. Er liebt es, der „Drama-King“ zu sein und zu übertreiben. Die Realität ist, dass es aus dem Westen sehr viel Appeasement ihm gegenüber gibt. Und das, obwohl Vučić alles andere als prowestlich ist. Ich spreche hier von einem Vučić, dessen Land als einziges in Europa keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Ein Vučić, der in Serbien „humanitäre Zentren“ eröffnet, die de facto der russischen Spionage dienen.

Ich setze keine großen Hoffnungen in Vučić. Ich will nicht behaupten, dass er nichts unterzeichnen wird. Er hat viele Vereinbarungen unterzeichnet, darunter drei, seitdem ich 2021 Präsidentin wurde. Bei einem ging es um Nummernschilder in den serbischen Gemeinden im Norden. Bei einem um die Anerkennung von kosovarischen Personalausweisen an den Grenzübergängen zu Serbien und bei einem um ein Energieabkommen. Vučić hat keine dieser Vereinbarungen umgesetzt. Mit Serbien muss man immer zweimal verhandeln: Einmal muss man sie überzeugen, zu unterzeichnen, und das zweite Mal, das Unterzeichnete auch wirklich umzusetzen. Letzteres ist schwieriger als das Erste.

Sie glauben also nicht an einen Deal mit Vučić ?

Vučić steht innenpolitisch unter Druck. Er will seinen Wählern sagen: Schaut her, das habe ich für die Anerkennung des Kosovo bekommen!

Osmani

Serbien hat bereits zu viel bekommen. Wir haben vor der Unabhängigkeit Zugeständnisse gemacht. In den zwölf Jahren seit dem Beginn der EU-Verhandlungen kamen viele weitere Zugeständnisse dazu (zum Beispiel Verhandlungen über die Bildung eines serbischen Gemeindeverbandes, siehe Kasten, Anm.). All das hat unser Land an den Rand der Funktionsunfähigkeit gebracht. Wir brauchen keine weitere Republika Srpska (serbische Entität Bosnien-Herzegowinas, Anm.) in unserer Region. Wir brauchen multiethnische Modelle und keine ethnische Trennung. Sie haben mich gefragt, was wir Serbien als Belohnung anbieten könnten. Meine Antwort lautet: Als Belohnung für was? Als Belohnung für die Begehung von Kriegsverbrechen? Als Belohnung für die Destabilisierung seiner Nachbarn? Ist es das, was die EU belohnen will? Serbien hat sich auch 24 Jahre nach dem Krieg nie für das, was in den 1990er-Jahren passiert ist, entschuldigt. Es hat die Verbrechen nie zugegeben oder die Täter vor Gericht gestellt.

Am Zaun vor Ihrem Büro hängt ein Plakat. Es zeigt grausam entstellte Körper, aber auch Porträts von lachenden Menschen. Sie sind während des Krieges verschwunden – und nie wieder aufgetaucht.

Osmani

Wir reden von knapp 2000 sogenannten vermissten Personen. Sie wurden mit Gewalt verschleppt, und die Vermutung liegt nahe, dass sie in serbischen Massengräbern liegen. Nur dann, wenn Serbien Lehren aus der Vergangenheit zieht, kann es eine Perspektive für einen langfristigen Frieden geben. Kosovo ist bereit, über die Rechte der serbischen Minderheit zu diskutieren. Aber das wäre ein Zugeständnis an die Serben, die in unserem Land leben, und nicht an Belgrad.

Nördlich der Stadt Mitrovica leben viele Serben. Es kommt regelmäßig zu Spannungen und Straßenblockaden. Viele dort erkennen nicht einmal Ihr Amt als Präsidentin an. Was würden Sie diesen Leuten antworten?

Osmani

Ich sage: Fallt nicht auf Propaganda herein, denn sie ist eine der zerstörerischsten Kräfte in einer Gesellschaft. In den 1990er-Jahren hat Slobodan Milošević (serbischer Präsident und Kriegsverbrecher, Anm.) die Serben dazu gebracht, hinter ihm zu stehen und Kriege zu führen. Das Ergebnis waren 150.000 getötete Zivilisten, massive Zerstörung und Millionen von Flüchtlingen. Vučić nennt Milošević heute einen großen Mann mit guten Absichten. Ich hoffe, dass sich die jungen Menschen im Kosovo, auch die Serben, kein Vorbild daran nehmen. Die Serben im Norden des Kosovo haben keine Angst vor mir. Sie haben Angst vor den aus Belgrad finanzierten und unterstützten kriminellen Banden, die Menschen bedrohen und einschüchtern. In der Vergangenheit gab es auch Morde. Autos wurden angezündet, Häuser niedergebrannt und so weiter. Davor haben die Menschen Angst.

Zur Zeit Jugoslawiens war Mitrovica eine multiethnische Stadt. Jetzt ist sie in einen serbischen Norden und einen albanischen Süden geteilt. Sie wurden 1982 in Mitrovica geboren. Können Sie sich noch an das friedliche Zusammenleben erinnern?

Osmani

Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit. Und Mitrovica könnte wieder so werden: lebendig, multiethnisch, eine Stadt, in der jeder den anderen respektiert, unabhängig von Ethnie oder Religion. Voraussetzung dafür ist, dass Vučić aufhört, seine Nachbarn zu destabilisieren.

Wo wir wieder beim Dialog wären: Frankreich und Deutschland haben einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der von der EU und den USA unterstützt wird. Haben Sie eine Kopie bekommen?

Osmani

Ja, natürlich.

Ich frage, weil gerade sehr viel über dieses Papier gerätselt wird. Es ist nicht öffentlich.

Osmani

Wir haben den Vorschlag ausgedruckt überreicht bekommen. Es geht um vier oder fünf Seiten. Für manche mag das nur ein Stück Papier sein. Aber hier geht es um die Zukunft unserer Kinder. Wir wollen, dass sie im Kosovo aufwachsen, ohne durchmachen zu müssen, was wir durchgemacht haben. Deswegen sind wir äußerst vorsichtig, wenn es um diesen Vorschlag geht.

Der Vorschlag sieht vor, dass Serbien den Kosovo nicht formell anerkennt, sondern Beziehungen aufnimmt und mit seiner Blockadepolitik aufhört. Ähnlich wie früher die DDR und Westdeutschland. Ist das nachhaltig?

Osmani

Noch viel weniger nachhaltig ist, was Serbien im Gegenzug für diese De-facto-Anerkennung angeboten wird. In dem Vorschlag ist von der „Selbstverwaltung der Serben“ die Rede. Wenn ich mich mit drei Juristen zusammensetze, werde ich mindestens zehn verschiedene Meinungen darüber bekommen, was das in der Praxis bedeuten soll. Die EU verwendet gerne eine zweideutige Sprache, damit beide Parteien die Abkommen so auslegen können, wie es ihnen gerade passt. Diese Strategie müssen wir hinter uns lassen. Denn wir sind es, die mit den Folgen leben müssen.