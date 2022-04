Militärexperte Reisner: „Ohne Luftabwehr kann die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen“

profil: Zuletzt machte ein Video von einer Gruppe ukrainischer Soldaten die Runde, die in russische Gefangenschaft geraten waren. Was passiert mit diesen Kriegsgefangenen?

Reisner: Diese Männer hatten das Glück, dass sie in einer großen Gruppe sind. Wenn in kleinen Gruppen gekämpft, wird, werden die unterlegenen Gegner meistens erschossen. Das passiert auch bei den Tschetschenen in Mariupol, dazu gibt es Fotos, wo drei, vier Ukrainer am Boden liegen. Die wurden einfach niedergemacht. Nördlich von Izjum, in bewaldeten Gebieten, versuchen gerade ukrainische Spezialeinsatzkräfte die Versorgungslinien der Russen anzugreifen, ähnlich wie das zu Beginn der Invasion im Raum Kiew der Fall war. Mittlerweile haben sich die Russen aber darauf eingestellt und setzen diesen ukrainischen Kräften eigene Sondereinheiten entgegen, die Jagd auf die Ukrainer machen. Wir haben in diesen Waldgebieten oft kleine Gruppen von fünf, sechs Spezialkräften, die einander gegenseitig jagen und dann niedermetzeln. Alles Kopfschüsse. In größeren Gruppen ist es sicherer.

profil: Wohin kommen die Überlebenden?

Reisner: Ich denke, dass sie in Lager im Donbass kommen und mehr oder weniger versorgt werden. Das hoffe ich zumindest. Sie sind auch Faustpfand zum Gefangenenaustausch.

profil: Auch russische Soldaten, die in der Ukraine in Kriegsgefangenschaft geraten, müssten in Lager kommen, zu denen dann das Rote Kreuz Zugang hätte. Warum gibt es davon keine Bilder?

Reisner: Ich habe noch kein einziges Video gesehen von russischen Kriegsgefangenen in größerer Zahl auf ukrainischer Seite. Es muss sie geben, aber die Ukrainer halten sich mit Bildern zurück. Die Russen zeigen das, weil sie jetzt zum ersten Mal eine große Anzahl – hunderte Soldaten – präsentieren können.