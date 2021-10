Migrationsexperte: „In der EU fehlt es an Rechtsstaatlichkeit“

profil: Es gab aber auch Rückschiebungen von der Türkei nach Syrien.

Knaus: Ja, es gibt Berichte über Fälle, wo Syrer an der Grenze in den Norden Syriens zurückgeschoben wurden. Ich habe daher früh vorgeschlagen, einen Mechanismus einzuführen, um zu überprüfen, was mit jenen passiert, die von der EU in die Türkei zurückgebracht wurden. Nur eines wurde seit Anfang 2020, seit Griechenland und die Türkei das Abkommen ignorieren, offensichtlich: Heute ist alles schlimmer. Geltendes Recht wird gebrochen, Menschen werden ohne Verfahren auf Booten in türkische Gewässer zurückgeschickt und die Hilfe der EU für Syrer in der Türkei läuft auch aus. Es braucht eine Wiederbelebung der Erklärung mit der Türkei.

profil: Menschenrechte gelten an den Außengrenzen der EU schon länger nicht mehr. Erstmals klagt nun ein Betroffener vor einem Europäischen Gericht. Kann das etwas ändern?

Knaus: Es wäre ein Präzedenzfall. In seinen Operationen untersteht Frontex den lokalen Autoritäten. Frontex verantwortlich zu machen, wenn die Entscheidungen und Anweisungen etwa griechische sind, ist rechtlich kompliziert. Es kann sein, dass selbst bei klaren Rechtsbrüchen am Ende auf die nationalen Gerichte verwiesen wird.

profil: Was folgt daraus?

Knaus: Es fehlt bei Frontex an Kontrolle. Vor allem aber fehlt es in der EU an Rechtsstaatlichkeit. Als Ungarn Ende 2020 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) verurteilt wurde, weil sein Asylrecht im Widerspruch zu EU-Recht steht, musste sich Frontex aus Ungarn zurückziehen. Sonst änderte sich jedoch nichts, das ungarische Gesetz blieb. Ohne eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit sind die hunderten Millionen für Frontex verschwendetes Geld. Pushbacks sind Frontex verboten. Viele Staaten führen sie aus, wollen dabei aber nicht beobachtet werden. Und so ist Frontex an vielen Grenzen mit Migrationskrisen nicht präsent, zwischen Kroatien und Bosnien, Ungarn und Serbien, Belarus und Polen. Hier finden systematisch Menschenrechtsverletzungen statt.