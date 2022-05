Warum sich Maturant:innen trotz Erleichterungen im Stich gelassen fühlen

Eines ist heuer aber wieder „normal“: Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn findet die mündliche Matura verpflichtend statt. Darüber zeigt man sich im Bildungsministerium erbaut: „Ich bin sehr froh, dass dieses Jahr auch die mündliche Matura wieder für alle stattfinden kann. Denn die Schülerinnen und Schüler haben sich diesen formellen und feierlichen Abschluss nach vielen Jahren in der Schule verdient,“ so Bildungsminister Polaschek zuletzt. Auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm bezeichnete die mündliche Matura als „Schritt zurück in die Normalität“ und „riesengroße Chance“.