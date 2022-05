ÖVP und Korruption: Aufruhr im vermeintlichen Sauberland Vorarlberg

"Rennen seit 20 Jahren gegen Gummiwände"

In Vorarlberg gilt der Wirtschaftsbund als quasi allmächtig. Die von immerwährender ÖVP-Dominanz und industriellem Aufschwung in der prosperierenden Bodensee-Region geprägten Strukturen frästen sich über die Jahrzehnte tief in die Verhältnisse ein. Wer davon nun gänzlich überrascht ist, wollte sie nicht sehen, hat selbst in das System eingezahlt und profitiert oder war nicht nahe genug dran. Die Grünen, Juniorpartner der ÖVP im Land, "rennen seit 20 Jahren gegen Gummiwände", sagt Klubchefin Eva Hammerer. "Passiert ist in all den Jahren nichts."



Dass in der Wirtschaftskammer Vorarlberg bis 2005 nicht einmal Wahlen ausgerichtet wurden, weil sich sämtliche Kandidaten - ob schwarz, blau oder rot - praktischerweise auf einer Liste einfanden, ist österreichweit einzigartig. Und passt ins Bild. Als die Grünen eine Fraktion gründeten, habe man sie gedrängt, "keine Wahlen vom Zaun zu brechen, sonst wird das alles sehr mühsam",schildert ein Ex-Kämmerer. Bald wurden die Grünen zu notorischen Kritikern. Inserate sind im Land der Nischen-Weltmarktführer eine Goldgrube. "Es mag alles legal gewesen sein, aber wir haben das Wirtschaftsbund-Blatt als Gelddruckmaschine nie für legitim erachtet", sagt der jetzige Chef der Grünen Wirtschaft, Christoph Hiebl.



Spricht man mit Menschen, die sich mit intransparenten Arrangements hinter der properen Vorarlberger Fassade nie abfinden wollten, geht es unweigerlich um die Rolle des Medienkonzerns von Eugen Russ. Sein Unternehmen "Russmedia" druckte und vertrieb das Blatt des Wirtschaftsbundes, druckte die Zeitung der Wirtschaftskammer und profitierte über die Agentur "Mediateam", an der er beteiligt ist, vom politiknahen Inseratengeschäft. Wenig überraschend hatten die "Vorarlberger Nachrichten" Wichtigeres zu tun, als das seltsame Anzeigengeschehen aufzudecken. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Die "Vorarlberger Nachrichten" rückten die "eidesstattliche Erklärung" eines Managers ins Blatt, der - anonym - von Druck vonseiten des Landeshauptmanns Wallner auf einen Inserenten berichtet. Bis zu Redaktionsschluss blieb das allerdings der einzige Vorwurf, der auf den Landeshauptmann persönlich zielt. Wallner bestreitet ihn, er sei doch kein "Anzeigenkeiler".

Wankt der Landeshauptmann?

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt gegen mehrere Personen und gegen den Wirtschaftsbund wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung. Die wichtigste Säule der ÖVP Vorarlberg ist angeknackst. Wankt auch der Landeshauptmann? Beim Misstrauensantrag am 11. Mai wollen die Grünen nicht mitstimmen. Einen Untersuchungsausschuss im Landtag begrüßen sie.



Böse Zungen behaupten, die Chimäre vom "subren Ländle" halte sich hartnäckig, weil Kritiker irgendwann das Weite suchen. Brigitte Walk, Jahrgang 1960, ist eine Grenzüberschreiterin im besten Sinne. Die Vorarlberger Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin kombiniert Theater und Tanz, arbeitet mit Profis und Amateuren in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. "In den 1970er-Jahren musste ich aus diesem engstirnigen, klerikalen, patriarchalen Landstrich flüchten",erinnert sie sich nach Probenschluss in einem Dornbirner Tanzzentrum: "Ich habe noch miterlebt, was es heißt, dass Frauen ihre Ehemänner fragen mussten, wenn sie auswärts arbeiten gehen wollten. Die Politik will hierzulande eine längst diverse Gesellschaft nach altem Rezept verwalten. Sehenden Auges donnert man in die Mauer hinein." Das nach wie vor dominierende Bild? "Biertrinker, Mann, Monteur, Häuslebauer." Frauen und Migranten hätten da wenig bis gar keinen Platz. Sie zitiert den Schriftsteller Michael Köhlmeier, der wie sie selbst zu Vorarlberg Zuneigung und Distanz in einem pflegt: "Ein Heimatgefühl, das an den Grenzen Vorarlbergs oder Österreichs entlangkriecht, das habe ich sicher nicht." Landeshauptmann Herbert Sausgruber regierte das Land von 1997 bis 2011. Sausgruber stammte aus dem ÖAAB, hatte Theologie studiert, erwies sich auf dem praktischen politischen Feld aber als Machiavellist. Er war auch bürgernah, mit sozialem Gewissen. Auch sein Nachfolger Wallner fühle sich an Werte gebunden, sei als "Mann der Wirtschaft aber vor allem am Erfolg ausgerichtet", sagt eine politische Beobachterin. Den Höhenflug der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz habe Wallner "kühl strategisch genutzt, ohne ihm jedoch völlig ergeben zu sein". Als im vergangenen Jahr der türkise Ex-Kanzler durch Korruptionsermittlungen nach aufgeflogenen ÖVP-Chats ins Trudeln kam, mahnte Wallner als erster ÖVP-Spitzenpolitiker einen Neubeginn ein, der auch eine "personelle Komponente" beinhalten müsse. Wallner selbst schloss einen Rücktritt bisher kategorisch aus.



Träfe ein Außerirdischer mit der Frage, was Vorarlberg eigentlich sei, zufällig auf den Sänger, Autor und Filmemacher Reinhold Bilgeri, 72, bekäme der Alien Folgendes zu hören: "Die Vorarlberger waren einst ein schüchternes Völklein, das sich nicht in die Karten schauen ließ",sagt Bilgeri im Café des Bregenzer Landesmuseums: "Das Völklein unternahm Ausflüge in die Welt, verband die dabei gemachten Erlebnisse mit Geist und Seele-und ließ die jämmerlichen konservativen Sümpfe von einst bald hinter sich."Ende der Alien-Märchenstunde. Nur noch ein Nachsatz: "Natürlich blüht auch in Vorarlberg der Lokalpatriotismus, aber da ist mehr Liebe als Stolz dabei."Bilgeri ist nicht erst seit der gemeinsam mit Michael Köhlmeier ersonnenen inoffiziellen Vorarlberg-Hymne "Oho Vorarlberg" ein wichtiger Unruhepol im Land. "Bist zwar als Land ein Zwerg, Zwerg, Zwerg",sangen Bilgeri und Köhlmeier vor fast 50 Jahren. "Es gibt keinen schöneren Platz auf Erden als dieses Vorarlberg", sagt Bilgeri heute. Kurze Nachdenkpause. "Oder werde ich im Alter einfach nur chauvinistischer?" Außerirdisch schönes Vorarlberg, sozusagen.