Muzicant kritisiert Israels rechte Likud-Partei: „Ein absoluter Skandal“

Aber glauben Sie nicht, dass die Likud-Führung diesen Schritt abgesegnet hat?

Muzicant

Inwieweit die Likud-Führung eingebunden war, wird man feststellen müssen. Wir in der Diaspora sind selbstverständlich den Überlebenden der Shoah und ihren Nachkommen verpflichtet und können solche „Aktionen“ nicht stillschweigend akzeptieren.

Können Sie es inhaltlich verstehen, dass es zwischen der rechten israelischen Likud-Partei und rechten Parteien in Europa eine gewisse Nähe gibt?

Muzicant

Also eine Nähe zu Geert Wilders (Anm. Vorsitzender der niederländischen Partei für die Freiheit) und Giorgia Meloni (Anm. Vorsitzende der italienischen Fratelli d’Italia) zum Beispiel verstehe ich wegen deren Nähe zu Israel. Zwischen der FPÖ und Israel gibt es diese Nähe aber nicht. Daher verstehe ich es nicht, nein. Im Gegensatz zur FPÖ haben die Wilders’ und Melonis dieser Welt keine Kellernazis in ihren Reihen. Und sie haben sich auch nie, wie das einzelne Funktionäre der FPÖ in der Vergangenheit getan haben, zu nationalsozialistischem Gedankengut bekannt. Also gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen FPÖ und AfD auf der einen Seite und all den anderen. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, als Herbert Kickl 2010 in einer ATV-Fernsehdiskussion mit mir allen Ernstes behauptet hat, dass nicht alle SS-Leute Kriegsverbrecher waren. Kickl hat sich von dieser Aussage bis heute nicht distanziert. Für dieselbe Aussage wurden Herr Krah (Anm. fraktionsloser Abgeordneter im EU-Parlament, ehemals AfD) und die AfD aus genau dieser Parteienfamilie ausgeschlossen. Also diese Dinge sind ja nachzulesen und nachzuvollziehen.

Sie meinen also im Wesentlichen: Wäre die FPÖ jetzt nicht Mitglied bei den Patrioten, dann wäre eine Verbindung zwischen dem Likud und den Patrioten möglich?

Muzicant

Mit der Geschichte Österreichs und Deutschlands verbunden bedarf es gerade bei Parteien wie der FPÖ und der AfD einer besonderen Schärfe und einer besonderen Präzision. Und daher haben wir, was diese Parteien betrifft, auch eine ganz andere Meinung als beispielsweise zu einer rechten niederländischen Partei.