Nach Brexit: EU sperrt britische Websites

Glaubt man dem britischen Premier, dann war der EU-Austritt bisher ein voller Erfolg. Man habe die Bürokratie abgebaut und den gesunden Menschenverstand zurückgebracht, so Boris Johnson in einer Mitteilung zum neuen Jahr. Bei der Umsetzung der Vorteile durch den Brexit werde die Regierung heuer „weiter und schneller“ voranschreiten. Kein Wort verlor der Konservative über Staus und hohe Kosten durch Zollkontrollen, leere Supermarktregale oder den Streit mit der EU um die britische Provinz Nordirland. Dabei werden sich diese Probleme wohl auch 2022 nicht in Luft auflösen.