Russische Millionen, britische Parteispenden und eine Wiener Privatbank

Renovierung an der Côte d‘Azur

Eine jener Gesellschaften, zu deren Gunsten die Sunny Gulch Vermögenswerte bei der Bank Winter verpfändete, war eine Resadero Investments S.A. in Luxemburg. Diese Firma hatte im November 2007 das eingangs beschriebene Anwesen in in einem Örtchen an der französischen Südküste um rund zehn Millionen Euro erworben. Der Wert dürfte in den Folgejahren deutlich angewachsen sein – möglicherweise wurde in die Liegenschaft investiert. In einem Vertrag aus den Pandora Papers wurde der Wert der Liegenschaft im Dezember 2011 mit stolzen zwanzig Millionen Euro angegeben. Als Financier war demnach die Bank Winter eingestiegen. Sie gewährte der Resadero einen Kredit von mehr als 19 Millionen Euro, der jahrelang aufrecht blieb. Ein einträgliches Geschäft: Laut Jahresabschlüssen der Resadero beliefen sich die Zinsen auf mehrere hunderttausend Euro pro Jahr.

Im Dezember 2018 wurde Lubov Chernukhin als Zeugin in einem Zivilprozess in Großbritannien befragt. Dabei tauchten auch Fragen zur Resadero auf. Lubov Chernukhin sollte sagen, wer ihrem Verständnis nach der „Ultimate Beneficial Owner“ – also der tatsächliche wirtschaftliche Berechtige – der Liegenschaft an der Côte d‘Azur war. Ihre Antwort: „Das ist Vladimir natürlich, und dann ich.“ Sie sei Hälfteeigentümerin dieses Grundstücks. Auch 2007 sei ihr Ehemann der Eigentümer gewesen, möglicherweise sie. Es habe sich um ein „komplettes Renovierungsprojekt“ gehandelt.