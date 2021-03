Tony Blair im Interview: "Brexit ist ein fürchterlicher Fehler"

profil: In Großbritannien tobt gerade so etwas wie ein Kulturkampf: Statuen werden gestürzt, Straßen sollen umbenannt werden, weil die jeweiligen Persönlichkeiten zwar ehemalige Helden des britischen Empires sind, allerdings nach heutigen Kriterien rassistische, antisemitische oder sexistischen Haltungen gezeigt haben. Labour-Parteichef Keir Starmer wird kritisiert, weil er bisher dazu nicht Stellung bezieht. Soll Labour sich in diese Auseinandersetzung einbringen?



Blair: Labour kann dabei nichts gewinnen, die Partei sollte sich nicht in den Kulturkampf einmischen. Unsere Aufgabe ist es, generell eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen.



profil: Derzeit hat die Corona-Pandemie den Brexit aus den Schlagzeilen verdrängt. Bis auf die Probleme in Nordirland, wo an der neuen Zollgrenze in den nordirischen Häfen die Spannungen steigen. Machen Sie sich Sorgen um den Frieden?



Blair: Nordirland ist in seinen Grenzen nicht stabil. Viele kleine Firmen leiden ernsthaft unter dem Brexit. Es ist abzusehen, dass Politiker das für ihre Zwecke ausnützen werden. Der Brexit bringt viele Probleme, darüber braucht sich die britische Regierung jetzt nicht zu beschweren. Das sind alles Folgen ihrer Entscheidungen.



profil: Am Brexit ist aber nicht mehr zu rütteln. Was kann man tun?



Blair: Was wir brauchen, ist echte Staatskunst von britischen und europäischen Politikern. Wir müssen zusammenarbeiten bei wichtigen Fragen wie zukünftigen Pandemien, der Klimakrise, den Energiefragen. Es gibt auch richtige Chancen wie die Kooperation bei Verteidigung und Wirtschaft. Weder Großbritannien noch die EU können unsere Geschichte, unsere Geografie, unsere Werte und unsere Interessen verändern. Auf beiden Seiten müssen Politiker jetzt bereit sein, ein bisschen politisches Kapital darin zu investieren, um die Beziehungen zueinander zu verbessern. Und nicht nur zu ihren eigenen Galerien zu sprechen.