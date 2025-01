Zwischen Ruinen und Hoffnung: Gaza in den ersten Tagen des Waffenstillstands

Die Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk ist seit Donnerstag für Ärzte ohne Grenzen im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis, im Süden von Gaza, sowie in einem anderen mobilen Krankenhaus im Norden von Gaza im Einsatz. Sie war im August zum ersten Mal dort. Im Gespräch mit profil erzählt sie von ihrer Anreise, den Tagen vor und den ersten Tagen nach Beginn des Waffenstillstands. Ihr Einsatz dauert insgesamt sechs Wochen.

Die Anreise

Ich bin am Donnerstagabend nach Gaza gekommen, zu dieser Zeit war von einem Waffenstillstand bereits die Rede. Ob der wirklich eintreten würde, wussten wir damals natürlich nicht, da in der Vergangenheit bereits mehrere Male davon gesprochen wurde. Ich bin zuerst nach Amman, Jordanien geflogen und von dort mit dem Bus an die jordanisch-israelische Grenze gefahren. Dort musste ich mit anderen NGO-Mitarbeitenden durch mehrere Grenzkontrollen. Danach sind wir mit dem Bus weitergefahren bis zur Grenze nach Süd-Gaza. Ab da sind wir weiter in gepanzerten Sonderfahrzeugen und mit Schusswesten und Helmen bekleidet weiter in die Stadt gefahren. Diese Strecke war die mit Abstand gefährlichste.

Am nächsten Tag wurde verkündet, dass es ab Sonntag einen Waffenstillstand geben soll. Man sah den Menschen eine große Erleichterung an, sie hatten das erste Mal seit 15 Monaten wieder Hoffnung. Diese Hoffnung war jedoch getrübt von großer Unsicherheit. Wie lange wird das alles noch weitergehen? An einen dauerhaften Waffenstillstand glaubt hier nämlich niemand mehr.

Als ich im Nasser-Spital ankam, fragte ich zuerst nach, ob meine lokalen Kollegen noch am Leben sind. Wir begrüßen uns im Krankenhaus immer zuerst mit einem: „Ich bin noch am Leben.“ Weil die Menschen in der Nacht, wenn sie ins Bett gehen, nicht wissen, ob sie am nächsten Morgen wieder aufwachen.

Die Nacht vor dem Waffenstillstand

Die Nacht auf Sonntag habe ich mit meinen Kollegen in einem „Safe Room“ verbracht. Das sind Räume, in denen Fenster verbarrikadiert und Türen nochmal extra geschützt werden. In der letzten Nacht vor dem Waffenstillstand gab es intensive Raketenangriffe.

Deshalb haben auch einige Familien unserer Arbeitskollegen bei uns übernachtet. Um halb sieben Uhr früh gab es einen heftigen Bombenanschlag, 150 Meter von unserem „Safe Room“ entfernt. Vor allem die Kinder, die diesen Zustand schon seit 15 Monaten kennen, waren in totaler Panik, es fiel uns Ärzten sehr schwer, sie zu beruhigen.

Während meiner Zeit in Gaza lebe ich – wie schon bei meinem letzten Einsatz – in einer so genannten „Safe Zone“, in der hauptsächlich Ausländer wohnen. Meine Kollegen und ich übernachten in einem Schlafsaal und teilen uns das Haus. In dieser Gegend stehen noch ein paar andere Häuser.

Besonders „safe“ war diese Zone bis vor kurzem aber nicht; bis Sonntag fielen auch hier Bomben.