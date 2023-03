Nordkorea auf TikTok: Eine neue Ära der Propaganda

Party in Pjöngjang. Die große Pause in der Schule. Deutsche Oberklasseautos am Parkplatz. Es sind Bilder, die man noch nie gesehen hat; oder besser gesagt, nicht sehen durfte: Exklusive Einblicke in den “Alltag” Nordkoreas.

Der neue - und teils mysteriöse - TikTok-Account “northkoreanlife” nimmt die Nutzerinnen und Nutzer der Social-Media-Plattform mit in die kommunistische Diktatur - freilich nach außen hin geschönt und inszeniert. Mehr als 230.000 Follower hat der Account bereits, die kurzen Videoclips werden bis zu 34-Millionen mal geklickt.