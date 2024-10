Politberater Frum: „Wenn Trump Erfolg hat, versinken wir im Chaos“

Hat sich Harris in den vergangenen Wochen in ihren Auftritten verbessert?

Frum

Ihre Strategie besteht darin, sich Donald Trump nicht in den Weg zu stellen. Ihre TV-Debatte mit ihm war ein perfektes Beispiel dafür. Harris hat ihren Gegner provoziert, ihn anlaufen lassen und dafür gesorgt, dass er eine katastrophale Debatte hatte. Er hat sich auf haitianische Einwanderer eingeschossen, die angeblich Katzen und Hunde essen – genau das blieb von der Debatte übrig, und alle Welt lachte über Trump.

Das Thema Migration scheint dennoch sehr wichtig bei diesen US-Wahlen.

Frum

Das stimmt, Migration ist zum ersten Mal ein riesiges Wahlthema. Millionen von Menschen, die keine individuelle Furcht vor Verfolgung haben, nutzen das US-Asylsystem aus, das eigentlich für Menschen mit individueller Furcht vor Verfolgung geschaffen wurde. Das Asylwesen hat sich in ein zweites Einwanderungswesen verwandelt, das Millionen von Menschen über die Grenze bringt. Joe Biden hat das Problem lange ignoriert und es somit den Rechten überlassen – das war ein Fehler.

Europa kämpft derzeit mit ähnlichen Problemen.

Frum

Die Situation ist durchaus vergleichbar. Die Probleme sind ja real. Wenn in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern plötzlich 80.000 Einwanderer leben, steht das Schulsystem vor dem Kollaps. Die gesamte Infrastruktur ist überfordert. Es passiert zu viel Veränderung in zu kurzer Zeit. Trump hat also ein wichtiges Thema aufgegriffen, aber er hat es wie so oft übertrieben und dafür gesorgt, dass sich jetzt alle schämen, die seine Migrations-Politik unterstützten.

Noch nie gab es so viele Warnungen, dass die Demokratie in den USA auf dem Spiel stehe, sollte Trump gewinnen. Ist das nicht maßlos übertrieben?

Frum

Es gab natürlich nie den Plan, wie einst Pinochet in Chile als Diktator über die USA zu regieren. Trump sucht nach Lücken im System, um die Macht an sich zu reißen. Die US-Verfassung besagt etwa, dass die Wahl durch ein Wahlmännerkollegium entschieden wird. Versäumt dieses aber die Frist für die Stimmabgabe, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten. Und wenn die Republikaner dort die Mehrheit haben, können sie Trump trotz einer Niederlage zum Präsidenten machen. Trump wird weiter nach Wegen suchen, um zu gewinnen. Und wo enden wir, wenn er damit Erfolg hat? Dann versinken wir im Chaos.