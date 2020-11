profil-Morgenpost: Das rote Wien Amerikas

Vienna also. Irgendwann beim Herumrecherchieren fragt man sich, eher per Gaudi, was denn das für US-Kommunen sind, die so heißen wie Wien auf Englisch. Insgesamt findet man 17 davon in den Vereinigten Staaten, die kleinste (schätzungsweise 40 Einwohner) in Texas. Ausflugstipp, falls Sie mal vorbeikommen: Erst ein Besuch in der örtlichen Baptistenkirche, dann ein Absacker in der Lazy-J-Bar, abgesehen davon gibt’s dort nämlich nichts, wie ein Blick auf Google Street View beweist.