Rechtspopulisten in der Defensive: Orbáns Kumpels vor dem Ende?

Ungarn: Der Druck steigt

Am 23. Oktober säumt eine endlose Schlange von Autobussen die Budapester Ringstraße. Eine Rede von Ministerpräsident Viktor Orbán steht an. Seine Partei lässt dafür Zehntausende Anhänger aus dem ganzen Land in die Hauptstadt bringen. Die Ansprache auf dem zentralen Deák-Platz ist ein erster Vorgeschmack auf den Wahlkampf im neuen Jahr. Mit welchen Themen wird Orbán seine Wähler mobilisieren? Es geht, wie so oft, um die "Brüsseler Elite".Sie wolle den freiheitsliebenden Ungarn "die Heimat, die Familie, die Kultur, die Freiheit des alltäglichen Lebens" wegnehmen, warnt Orbán. "Die hohen europäischen Würdenträger wollen uns zu Liberalen prügeln." Aber der wahre Ungar gibt nicht klein bei: "Wenn die Zeit kommt, stellt euch vor eure Häuser und verteidigt sie!" Was Orbán verschweigt? Seine eigene Herrschaft wäre ohne die "Brüsseler Elite" kaum denkbar.

Ungarn gehört - neben Polen - zu den größten Empfängern von EU-Geldern. Zuletzt allerdings fror die EU-Kommission Corona-Hilfsgeldzahlungen für Ungarn in einem Volumen von über sieben Milliarden Euro ein. Und es könnten noch mehr werden. Jahrelang stand die EU jenen Mitgliedstaaten, die Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit abbauten, machtlos gegenüber. Die Gründungsväter der Union hatten es schlicht nicht für möglich gehalten, dass es je so weit kommen würde wie in Ungarn und Polen. Es fehlten Hebel für Sanktionen. Doch nun hat sich die EU-Kommission dazu durchgerungen, ihr neues Werkzeug, den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, mit dem einzelnen Ländern die Fördergelder entzogen werden können, anzuwenden - oder zumindest damit zu drohen. Vor Kurzem hat Brüssel "blaue Briefe" nach Budapest und Warschau geschickt-Warnungen, in denen Polen und Ungarn Justizabbau und Korruption vorgeworfen werden. Dass den Staaten tatsächlich Fördergelder gestrichen werden, ist damit noch längst nicht sicher. Doch die Rhetorik Brüssels gegenüber Fidesz und PiS hat sich verschärft. Und in Deutschland ist mit der neuen Ampelkoalition soeben eine Regierung angetreten, die beim Thema Rechtsstaatlichkeit einen deutlich härteren Kurs fahren dürfte als Angela Merkel.



Der Druck auf die Rechtspopulisten steigt. Und auch innenpolitisch hatte Viktor Orbán schon bessere Zeiten. Seit mehr als zehn Jahren ist der 58-Jährige jetzt bereits an der Macht. Noch nie standen die Chancen höher, dass er abgewählt werden könnte. Orbán weiß das und umgarnt sein Wahlvolk mit Geldgeschenken in beispiellosem Umfang. Pensionisten werden im Februar aus heiterem Himmel eine 13. Monatspension erhalten; Eltern unterhaltspflichtiger Kinder bekommen-bis zu einem bestimmten Wert-die gesamte Einkommensteuer des Jahres 2021 zurückerstattet. Junge Menschen unter 25 müssen überhaupt keine Einkommensteuer bezahlen. Extra-Boni gibt es für Krankenpfleger, Lehrer, Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute. Für diese Wahlzuckerl ist Orbán bereit, einen gigantischen Schuldenberg anzuhäufen.



Abseits davon bleibt Orbán seinem antieuropäischen, migrationsfeindlichen und homophoben Diskurs treu. Er will (wie schon 2016 in der Migrationskrise) ein Referendum abhalten, um seine Anhänger bei besonders heiklen Fragen um sich zu scharen. Unter anderem soll darüber abgestimmt werden, ob für Geschlechtsumwandlungen bei Kindern geworben werden darf - ein Eingriff, der ohnehin nicht erlaubt ist.



Dabei hat Ungarn durchaus andere Probleme. Die Krankenhäuser sind in einem maroden Zustand, mehr als 36.000 Menschen sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben. In Österreich, einem Land mit ähnlich vielen Einwohnern, waren es etwas mehr als 13.000.



Orbáns Anti-EU-Kurs könnte 2022 einen Höhepunkt erreichen. Das "wahre" Europa ist für ihn das "Europa der Völker", das "christliche Europa", das Europa vor der Aufklärung und der Moderne. Zu diesem Bild passt auch Orbáns neuer Amtssitz. 2018 hat er sich die Burg von Buda, im Mittelalter das Machtzentrum der ungarischen Könige, zum Residenzsitz umbauen lassen. Im März dieses Jahres ließ er dort eine Metalltafel mit eingravierten "Gesetzen" anbringen, im Volksmund spöttisch "Die sieben Gesetze des Orbán" genannt. Da steht unter anderem: "Jedes ungarische Kind ist ein neuer Wachposten!"



Doch der wortgewaltige Burgherr spürt den Druck, der sich gegen ihn aufbaut. Die einst ohnmächtige Opposition hat sich diesmal - von links über öko - liberal bis rechtskonservativ - zu einem disziplinierten Wahlbündnis zusammengeschlossen. Im Rennen um die Spitzenkandidatur setzte sich bei der Vorwahl völlig überraschend Péter Márki-Zay durch, der parteilose Bürgermeister einer südostungarischen Kleinstadt.



Der Herausforderer Orbáns ist ein gläubiger Christ, ein moderater Konservativer und ein entschlossener Korruptionsbekämpfer. Zugleich ist er nach mehrjährigen beruflichen Aufenthalten in den USA und Kanada hinreichend weltoffen und tolerant, um Linke und Liberale hinter sich zu sammeln. Sein Slogan "Nicht links, nicht rechts, sondern aufwärts!"klingt aufs Erste banal. Márki-Zay spricht aber jene Menschen an, die Orbáns Großsprecherei, seine Angriffe auf die Pressefreiheit und seinen Konfrontationskurs mit der EU satthaben.



In den Umfragen liegen Fidesz und das Oppositionsbündnis Kopf an Kopf. Zwar lässt sich der Wahlausgang nicht vorhersagen, doch der erstmals seit zwölf Jahren bedrängte Regierungschef will nichts dem Zufall überlassen. Der Zugriff auf die reichweitenstärksten Medien beschert ihm einen Propaganda-Vorteil. Der Staatsapparat dient schon seit Langem den Parteiinteressen.



"Wir müssen nur einmal gewinnen, aber dann richtig", hat Orbán bereits vor zehn Jahren gesagt - und damit seinen autoritären Führungsstil früh angedeutet.



Nur: Um im Amt zu bleiben und Ungarn weiter Richtung "illiberale Demokratie" umbauen zu können, muss Orbán auch die Wahlen im kommenden April gewinnen. Sonst könnte es bald vorbei sein mit der schönen Idee vom neuen Europa - und mit dem Plan von Europas Rechten, bald zweitstärkste Kraft im Europaparlament zu sein.