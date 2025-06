Rekordzahlen bei verbotener Pride in Budapest

Dorottya Réda steht vor einem Theatercafé in der Innenstadt von Budapest und rollt mit ihren Mitstreiterinnen ein pinkes Transparent aus. Die lesbische Aktivistin nimmt seit Jahren an Regenbogenparaden in Ungarn Teil, zum ersten Mal 2003. Sie erinnert sich an Paraden, die von rechtsextremen Gruppen gestört wurden und an Absperrungen, in denen sich die Teilnehmenden wie in einer Festung fühlten.

Noch nie, sagt Dorottya Réda, wurde eine Parade von Politik und Polizei als illegal erklärt. Bis jetzt. Ihr Land, Ungarn, ist 2025 das erste EU-Mitgliedsland, das eine Parade der sogenannten LGBTQ-Gemeinde verboten hat, die wichtigste Versammlung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transidenten und queeren Menschen.

Heute Samstag sind in Budapest trotzdem Zehntausende – laut Medienberichten bis zu 200.000 Tausend – auf die Straße gegangen. Noch gibt es keine offiziellen Zahlen, aber die Vermutung liegt nahe: Es ist vermutlich die größte Pride, die in 30 Jahren je in Ungarn stattgefunden hat. „Wir gehen davon aus, dass 180.000 bis 200.000 Menschen teilnehmen“, sagte die Präsidentin der Pride, Viktoria Radvanyi, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Eine genaue Schätzung sei schwierig.