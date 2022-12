Schengen-Veto: „Österreich hat Rumänien diskriminiert“

Österreich stimmte gegen die Aufnahme Rumäniens in den Schengenraum. Das Argument: Zu viele Migranten würden illegal über Rumänien kommen. Verstehen Sie die Argumente Österreichs?

Băcanu

Nein, Rumänien befindet sich nicht auf der Hauptroute der Migranten. Ich sehe eher eine Route durch Kroatien als durch Rumänien und Bulgarien. Die Rumäninnen und Rumänen sind sehr wütend, und das zu Recht, weil das Veto nicht korrekt begründet war. Es war eine Überraschung für alle. Es ist offensichtlich ein Vorwand. Ich habe den Eindruck, dass es andere Gründe gibt, über die man wenig gesprochen hat.

Zum Beispiel?

Băcanu

Am 25. Oktober hat Innenminister Gerhard Karner einen Brief an den rumänischen Innenminister Lucian Bode geschrieben. Darin hieß es, die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Rumänien würden immer besser, Rumänien sei ein Freund Österreichs. Am Ende des EU-Innenministertreffens am 16. November unterschrieb Karner eine Erklärung der Mitgliedsstaaten, dass er den Beitritt Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum unterstützen würde. Interessant, dass sich ein und dieselbe Person zwei Tage später gegen Rumäniens Beitritt aussprach. Wie ist das möglich? Die Erklärung kann nicht in den Migrationszahlen gefunden werden, vielmehr muss tiefgründiger gesucht werden, nämlich in der Beziehung Österreichs zur Russischen Föderation.

Was meinen Sie?

Băcanu

Russlands Interesse ist, Europa durch Spaltung zu schwächen. Österreich verletzt mit seinem Veto das Solidaritätsprinzip Europas. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat davor gewarnt , dass Moskau Europa in der Geschichte zurückführen will, in eine Zeit, die von Machtzentren geprägt war. Ich bedanke mich für die Unterstützung des deutschen Außenministeriums auf unserem Weg in den Schengenraum. Hingegen hat Österreich eine unbestreitbare Bindung zu Russland. Kein anderer westliche Politiker hat Putin seit Kriegsbeginn besucht. Es ist nicht oft der Fall, dass ein ehemaliger Finanzminister für die Gazprom arbeitet, eine Außenministerin Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit einlädt. Russland attackierte 2008 Georgien, annektierte 2014 die Krim, der Krieg in Donbass ist bis heute nicht zu Ende. Trotz all dem zeigte Österreich eine märchenhafte Offenheit gegenüber Moskau.

Inzwischen hat Österreich eine neue Bundesregierung. Zudem beteiligt Österreich sich an allen Sanktionen gegen Russland und hat 1,5 Milliarden an Oligarchenbesitz eingefroren.

Băcanu

Österreich konnte sich den europäischen Sanktionen gegen Russland nicht widersetzen, die die EU als Reaktion auf die militärische Aggression gegen die Ukraine verhängt hat. Eine Entscheidung gegen die EU-Linie wäre für die Bundesregierung katastrophal, ich bin mir sicher, dass die meisten Österreicher eine solche Entscheidung nicht unterstützen würden. Außerdem ist Österreich ein zu kleiner Staat, um den europäischen Kurs zu verlassen. Die Regierung kann aber auch subtiler vorgehen und die EU von innen heraus schwächen, indem sie sich der Stärkung der Ostflanke widersetzt. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass sich einige Rumänen nach der Entscheidung Österreichs gegen sie minderwertig behandelt fühlen, und sich euroskeptischen Parteien zuwenden, deren Ideen sich oft mit der russischen Propaganda decken. Eine polarisierte EU kann nach außen nicht als ein Machtpol auftreten, was dem Kreml in die Hände spielt, der ein gespaltenes Europa will und sein Recht auf Dialog nicht anerkennt. Die EU-Mitgliedstaaten dürfen nicht zulassen, dass Putin sein Spiel spielt. Und wenn sie in einer globalisierten Welt eine Rolle spielen wollen, müssen sie das europäische Projekt stärken.

Eine weitere Sorge Österreichs: Eine Ausweitung des Schengenraums auf Bulgarien und Rumänien bis zur türkischen Grenze würde neue Migrationsrouten schaffen.

Băcanu