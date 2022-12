Österreich gegen Schengen-Erweiterung: Rumänien hätte es verdient

In Stunden und Kilometern misst sich die Wartezeit an der rumänisch-ungarischen Grenze. Die LKW-Schlangen strecken sich kilometerweit bis in die nächsten rumänischen Dörfer. Auf den Hauptstraßen werfen die LKWs Schatten auf die niedrig gebauten Häuser mit Backsteinfassade. Wenn Zeit tatsächlich Geld ist, dann haben die Transportfirmen ein Problem. Ein Ende des Wartens ist nicht in Sicht.

Gestern, am 8. Dezember, stimmte EU-Innenminister über die Schengen-Erweiterung ab, welche auch die unvorhersehbaren Grenzwartezeiten verkürzt hätte. Nach langen Verhandlungen stellte sich Österreich jedoch dagegen – als einziges EU-Land neben den Niederlanden. Rumänien wartet seit 15 Jahren auf Einlass in den Schengenraum. Österreichs „Nein“ wirkt dabei wie eine Ohrfeige aus dem Nichts. Man hätte gehofft, endlich ein gleichrangiges EU-Mitglied sein zu dürfen.

Das Echo von Österreichs „Nein“

„Ich werde heute gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag im Vorfeld des Treffens in Brüssel. „Es ist falsch, dass ein System, das an vielen Stellen nicht funktioniert, an dieser Stelle auch noch vergrößert wird.“ Es habe heuer mehr als 100.000 illegale Grenzübertritte nach Österreich gegeben, davon seien 75.000 nicht registriert gewesen, so der Innenminister.

Auch Karl Nehammer sieht die Erweiterung „unter diesen Umständen nicht möglich“, so der Kanzler am Dienstag auf dem Westbalkan-Gipfel in Tirana. Diese Situation sei einer gescheiterten EU-Asylpolitik geschuldet, der Schengenraum funktioniere in dieser Form nicht.