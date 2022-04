Sozialpsychologe Ottomeyer: „Stark wie die Klitschko-Brüder“

profil: Sehen Sie diese Gefahr?

Ottomeyer: Bis in die 80er-Jahre hinein gab es noch klare Muster des beschützenden Mannes – John Wayne, aber auch Politiker, die versuchten, John Wayne zu spielen – und auf der anderen Seite der zu beschützenden Frau, die mit den Kindern zusammen ist. Dieses Modell wurde von der Frauenbewegung aufgebrochen, nicht zuletzt nach der Niederlage der Männer im Vietnam-Krieg, durch Feminismus und den Kampf um Chancengerechtigkeit. Gleichzeitig passierte eine Wiederaufrichtung des starken Mannes, etwa durch den US-Präsidenten Ronald Reagan. Der Kulturkampf zwischen der einfühlsamen Kultur der Frauen und der Kultur der angeberischen, übermäßig selbstbewussten, in Wirklichkeit zutiefst gekränkten Männer hat nie aufgehört. Es besteht durchaus die Gefahr, dass die alten Muster zuschnappen und man den kämpfenden Helden wieder auf allen Seiten gut findet. Was dabei übersehen wird, ist die extreme Frauenfeindlichkeit von Diktatoren wie Putin. Kritische, selbstbewusste Frauen werden verfolgt und vernichtet.

profil: Jeder Mann, der in der Ukraine kämpft, hat einen Mann in sich, der weg will. Und jeder Ukrainer, der über die Grenze kommt, hat einen Mann in sich, der sich schuldig fühlt. Darüber können Betroffene kaum reden. Ist im Krieg und auf der Flucht kein Platz für Ambivalenzen?

Ottomeyer: Unter einer akuten Bedrohung kann eine introspektive Reflexion tatsächlich schwierig sein, weil es erst einmal um die Aktivierung von vertrauen Notfallmustern geht. Der autoritär unter Druck gesetzte oder der autoritäre Mensch neigt dazu, in Schablonen zu denken: Mann oder Frau, Gewinner oder Verlierer, gut oder schlecht. Auf lange Sicht sind das gefährliche, gewaltfördernde Muster, wir werden also kulturell und in den Traumabehandlungen auf die Fähigkeit, Ambivalenzen auszuhalten, zurückkommen müssen. Das geht am besten in einer verständnisvollen Atmosphäre. Viele Männer, die jetzt in den Westen mitgekommen sind, haben nicht nur die typische Überlebensschuld von Flüchtlingen, sondern vielleicht auch die Überlebensschuld des Mannes, der als Soldat sein Land verteidigen sollte. Grundsätzlich haben alle Männer alle Seiten in sich, auch fürsorgliche und ängstliche. Manche Männer zeigen sich auch in Medien sehr berührt, etwa der Überlebende in Butscha, der sich lange versteckt hat und vor der Kamera angesichts der Zerstörungen absolut erschüttert reagiert.