Krieg in der Ukraine: Stationen der großen Flucht

Es ist die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. So enorm sind die Zahlen, dass sie kaum zu fassen sind. Nach vier Wochen Krieg sind in Polen 2,1 Millionen Vertriebene gelandet, in Rumänien 500.000, in Ungarn mehr als 300.000, in der Slowakei mehr als 250.000, in Deutschland 240.000, in Moldawien 450.000 – und über 200.000 in Österreich. Von hier wollen acht von zehn in andere Länder weiter, nach Italien, Spanien oder Portugal, wo es größere ukrainische Communities gibt. 27.000 Vertriebene ließen sich bisher in Österreich registrieren; das Gros ist weiblich (70 Prozent); rund ein Drittel (35 Prozent) ist unter 18. Das sind die Fakten mit Stand 24. März, die Flüchtlingskoordinator Michael Takacs vorträgt. Mit jedem Tag steigt die Zahl der Vertriebenen – in den Nachbarregionen der Ukraine. Anderswo in Europa. Und in Österreich. Das Wichtigste sei nun, so Takacs, dass alle „ein Dach über dem Kopf haben, versorgt sind und ein Bett haben“.

Noch geht es um das Nötigste. Schon bald wird es um Deutschkurse, Kinderbetreuung, Schulplätze, leistbaren Wohnraum und Jobs gehen. Und darum, welche Bildungsabschlüsse, Sprachkenntnisse und Berufserfahrungen die Geflüchteten mitbringen, ob Lehrerinnen und Ärztinnen unter ihnen sind, die man schnell einsetzen kann. All das wird derzeit erhoben. Eine der Lehren aus der Fluchtbewegung 2015 und 2016 ist, dass es „die Flüchtlinge“ nicht gibt und es wenig bringt, Köpfe zu zählen und alle mit der Gießkanne zu fördern, sagt Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien: „Wir wissen noch nicht viel über die Menschen, die jetzt kommen, aber so viel wissen wir: Sie kommen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen.“

Die Geschichte von Flucht und Vertreibung lehrt, dass zunächst die städtische Bildungsschicht aufbricht, jene, die Geld haben, mobil sind, vielleicht im Ausland studiert oder gearbeitet haben. Die Ärmeren und Verletzlicheren harren aus. Erst wenn es gar nicht mehr geht, machen auch sie sich auf den Weg. Zu beobachten war das auch am Wiener Hauptbahnhof, einem Hauptknotenpunkt auf dem Weg der Vertriebenen durch Österreich. „Anfangs waren es Frauen und Kinder mit Rollkoffern. Jetzt steigen sie mit Plastiksäcken und Kartontaschen aus dem Zug. In Jogginghosen. Wenn man das sieht, muss man einfach weinen“, sagt die Polin Anna Kapla, die mit mehreren Jobs selbst gerade so halbwegs über die Runden kommt und trotzdem in jeder freien Minute am Hauptbahnhof steht.

Arme helfen Armen

Die Polen waren die Ersten am Wiener Hauptbahnhof, die aus eigenem Antrieb den ukrainischen Flüchtlingen halfen. Sie haben allesamt keine gut bezahlten Jobs, arbeiten am Bau oder in der Reinigung. Sie kennen einander, koordinieren sich über Facebook, schnorren einen Bäcker um übrig gebliebenes Brot, um Semmeln und Golatschen an, kaufen Butter, Käse, Schinken, Gurken für Sandwiches. An manchen Tagen umwickeln sie bis zu 100 Stück mit Zellophan. Sie kaufen Katzen- und Hundefutter, Tampons für die Frauen, Schokoriegel für die Kinder. In der dritten Woche des Krieges stehen sie noch immer täglich am Bahnsteig, wo am späteren Abend unter anderem die Züge aus Przemyśl ankommen. Ihr Stand befindet sich gegenüber der Caritas. Und es sieht so aus, als fiele es den armen Ukrainern leichter, das erste Sandwich aus den Kisten der armen Polen zu fischen.