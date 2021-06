Straßensperren: Die Haupteinnahmequellen bewaffneter Milizen

Wie finanzieren sich bewaffnete Milizen – und was braucht es, um ihnen die Kontrolle zu nehmen? Sind es natürliche Ressourcen wie Bodenschätze, sind es Gebiete und die Menschen, die dort leben?

Nein, schreibt Peer Schouten in seinem neuen Buch „Roadblock Politics“ (Cambridge University Press). Der niederländische Konfliktforscher kommt zu dem Schluss, dass Straßensperren zur Haupteinnahmequelle von Terrorgruppen wie al-Shabaab in Somalia und den Taliban in Afghanistan geworden sind: An Checkpoints entlang von Handelsrouten und geografischen Nadelöhren werden Reisenden und Transportunternehmen „Transitsteuern“ abgenommen. „Im Ostkongo müssen Bäuerinnen mitunter die Hälfte ihrer Ernte abgeben, bevor sie den Markt erreichen“, erzählt Schouten im Gespräch mit profil.

Wer in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia oder Afghanistan Hilfe leisten oder Geschäfte machen will, der muss auch die Milizen bezahlen. „Westliche Unternehmen, NGOs und sogar die Vereinten Nationen stecken so Hunderte Millionen Dollar in die Finanzierung von Rebellengruppen“, sagt Schouten.