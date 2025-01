Der künftige Berater Trumps behauptet fälschlicherweise, dass Robinson in Haft wäre, weil er seine Stimme gegen die Vertuschung von sexuellem Missbrauch an Kindern erhoben hätte. „Free Tommy Robinson!“, schreibt er auf X – und wirft der Regierung unter Premierminister Keir Starmer vor, die Aufarbeitung eines Missbrauchsskandals zu verhindern.

Musk instrumentalisiert eine Affäre, die lange zurückliegt.

Im Jahr 2014 kam heraus, dass zwischen 1997 und 2013 im Norden Englands mehr als 1300 Mädchen sexuell missbraucht worden waren, die Täter waren hauptsächlich pakistanischstämmige Männer. Die „grooming gangs“ operierten weitgehend ungestört, die Behörden sahen lange weg, offenbar auch, weil Polizisten Angst hatten, als rassistisch zu gelten. Auf X fordert Musk nun eine neuerliche Untersuchung, obwohl der Skandal bereits mehrmals aufgearbeitet wurde. Premier Starmer macht er persönlich für die Taten verantwortlich, und er fordert gar, ihn ins Gefängnis zu stecken. Dabei wird Starmer für seine damalige Rolle als Generalstaatsanwalt in einem Untersuchungsbericht ausdrücklich gelobt.

"Die Reform-Partei braucht einen neuen Chef"

Die Angelegenheit ist dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass es sogar Nigel Farage zu viel wird. Noch im Dezember reiste der britische Rechtspopulist nach Mar-a-Lago, um mit Musk über eine finanzielle Unterstützung für seine Reform-Partei zu verhandeln, die Rede war von bis zu 100 Millionen Dollar. Doch dann kam Robinson dazwischen.

Robinsons Narrativ, ein politischer Häftling zu sein, sei „nicht ganz richtig“, schrieb Farage auf X, nachdem Musk einmal mehr die Freilassung des Rechtsextremen gefordert hatte. „Die Reform-Partei braucht einen neuen Chef“, schrieb Musk daraufhin auf X, „Farage hat nicht das Zeug dazu.“ Geht es nach Musk, soll Robinson die Partei übernehmen. „Tommy Robinson ist nicht der Richtige für Reform“, antwortete Farage, „ich werde meine Prinzipien niemals verkaufen.“

Tommy Robinson ist dem notorischen Brexit-Hardliner Nigel Farage schon lange zu rechts. Als der damalige Chef der EU-Austrittspartei Ukip, Gerard Batten, Robinson 2018 als Berater einstellte, verließ Farage die Partei. Batten sei „besessen“ von Robinson und „fixiert“ auf den Islam, so Farages Begründung für den Austritt.

Mobilisierung der Massen

Geboren wird Robinson 1982 als Stephen Yaxley-Lennon, das Pseudonym übernimmt er nach den ersten Verurteilungen, als Medien beginnen, sich für ihn zu interessieren. Im Jahr 2009 gründet er die radikal islamfeindliche „English Defence League“, Mitglieder rekrutiert er hauptsächlich aus dem Lager englischer Hooligans. Rasch wird Robinson vom Solarium-Betreiber in Bedfordshire zum Star der britischen Rechtsextremen. In den USA genießt er das Ansehen rechter Milizen wie der „Proud Boys“, ein Netzwerk aus Spendern ermöglicht ihm einen luxuriösen Lebensstil.

Seine Videos erreichen Millionen, und Robinson hat das Talent, Massen zu mobilisieren. Nach dem Mord an drei kleinen Mädchen im englischen Southport im Juli 2024 verbreitet er die Lüge, es handle sich bei dem Täter um einen illegal ins Land gelangten muslimischen Flüchtling. Von einem Hotelzimmer in Zypern aus heizt er rechtsextreme Unruhen in Großbritannien und Nordirland an, die Ausschreitungen gipfeln in einer Kundgebung mit 15.000 Teilnehmern auf dem Londoner Trafalgar Square. Der Mob ruft Robinsons Namen, wirft Pflastersteine und geht auf Polizisten und Asylwerber los.

"Musk ist eine heldenhafte Figur"

Auch Nigel Farage wurde immer wieder Anstiftung zum Hass vorgeworfen. Vor dem Brexit-Referendum von 2016 warb er mit einer Mischung aus Desinformation und rassistischer Hetze für den EU-Austritt. Doch Robinson ist ein anderes Kaliber. „Mit den Tommy Robinsons und denen, die wirklich Hass schüren, hatte ich noch nie etwas zu tun“, schrieb Farage im August auf X. Der 60-Jährige will Premierminister Großbritanniens werden – eine Nähe zu Robinson und dessen extrem rechten Einstellungen kann er sich nicht leisten.

Zuletzt versuchte Farage wieder, sich Musk anzunähern. Im Radiosender LBC kündigte er an, seine Beziehung zu dem Multimilliardär während einer Reise in die USA anlässlich der Angelobung Trumps am 20. Jänner reparieren zu wollen. „Ich bin ein großer Bewunderer Musks, er ist eine heldenhafte Figur“, so Farage.

Der Kampf um die Gunst des reichsten Mannes der Welt geht weiter.