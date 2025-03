Michael Wolffs neues Buch liest sich wie eine Polit-Satire. Die Geschichte handelt von einem alten Mann, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Der nicht einsehen will, wann es genug ist, nicht anerkennt, dass er verloren hat, der immer wieder dieselben bizarren Märchen erzählt – und dennoch (oder deswegen?) gewinnt. Am Ende wird der Lügenbaron erneut zum mächtigsten Mann der Welt gewählt.

Sie kennen Donald Trump und dessen Umfeld seit Jahren. Sind Sie überrascht darüber, wie schnell – und disruptiv – er in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit agiert? Michael Wolff Nicht wirklich, Trump zeigt dieselben Verhaltensmuster wie 2017. Er agiert nur extremer, weil er jetzt noch mehr leisten muss, um die Schlagzeilen zu dominieren. Trump wurde angeklagt und verurteilt, doch das hat ihm nicht geschadet. Im Gegenteil, Drama und Konflikte halfen ihm im Wahlkampf. Gilt das auch jetzt noch?

Wolff Im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ist das Einzige, was Trump interessiert, und Konflikte sorgen zuverlässig für Schlagzeilen. Wir dürfen eines nie vergessen: Trump war 14 Jahre lang Star einer Reality-TV-Serie. Der Konflikt ist das Wesen von Serien wie „The Apprentice“.

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit agiert Trump als außenpolitischer Erpresser. Er verhängt Strafzölle, verhandelt mit Russland, erniedrigt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – und bricht mit alten Traditionen, die der Westen unter der Führung der USA aufgebaut hat. Grönland und den Panamakanal will er sich einverleiben, Gaza übernehmen und Kanada zum 51. Bundesstaat machen. Die Frage, die Wolff am Ende seines Buches stellt, ist damit schon wenige Wochen nach Trumps Amtsantritt beantwortet. Sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen habe Trump selbst überrascht, schreibt Wolff: „Was soll er als Nächstes anzünden?“

Trump zerschlägt die staatliche Entwicklungshilfebehörde USAID, seine Leute unterstützen rechtsextreme Kräfte in Europa, er brüskiert Alliierte und nähert sich Russland an. Was ist der Plan? Wolff Schlagzeilen. Trump soll im Zentrum der Welt stehen. Das war’s, sonst gibt es keinen Plan. Macht es ihm wirklich gar nichts aus, dass das Land – und er selbst – dabei zu Schaden kommen? Wolff Er denkt, dass jede Aufmerksamkeit gut ist. So gesehen ist er unglaublich erfolgreich! Sie beurteilen Trump aus den falschen Annahmen heraus, aus jenen, die man auf alle anderen Politiker anwendet: Wie geht es der Wirtschaft, sind die Wähler zufrieden …? So denkt Trump nicht. Er hält Aufmerksamkeit für die Essenz des politischen Erfolgs. Solange Trumps Show jeden Tag dominiert, ist ihm alles andere egal.

© Focus Images/EXPA/picturedesk.com THEMENBILD, Portrait, Autor Michael Wolff © Focus Images/EXPA/picturedesk.com THEMENBILD, Portrait, Autor Michael Wolff Michael Wolff, 71 Jahrelang hat der Autor und Journalist im Umfeld Trumps recherchiert, soeben ist sein viertes Buch über ihn erschienen. Wolffs Fazit: "Trump hört auf niemanden, und er hört niemandem zu. Es gibt keinen Plan und keine Strategie."

Trump fordert etwa, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen. Soll das ein Scherz sein? Wolff Lassen Sie es mich so sagen: Kanada wird niemals der 51. Bundesstaat werden. Doch Schlagzeilen sind Trumps Regierungsinstrument, und sie beeinflussen das Geschehen. Das klingt, als sollten wir Trump nicht zu ernst nehmen. Doch das müssen wir, er ist der Präsident der USA! Wolff Das kommt darauf an, was Sie mit „ernst nehmen“ meinen. Er sagte ernsthaft, dass Kanada der 51. Bundesstaat werden soll. Wir wissen nicht, wohin das führt, und das verblüfft uns. Wenn die Realität des Präsidenten dermaßen von unserer eigenen abweicht, wird es kompliziert.

© AFP/APA/AFP/MANDEL NGAN © AFP/APA/AFP/MANDEL NGAN

Trump ist erratisch und irrational, doch er setzt vieles um, was im „Project 2025“ der erzkonservativen Heritage Foundation skizziert wird. Wer hat in Trumps Kabinett die Ideen, wer lenkt ihn? Wolff Niemand lenkt Donald Trump, und niemand sagt ihm, was zu tun ist. Trump hört auf niemanden, und er hört niemandem zu. Es gibt keinen Plan und keine Strategie. Wie kommt er dann auf seine Forderungen? Pflanzen die Autoren von „Projekt 2025“, die jetzt für ihn arbeiten, ihre Vorstellungen auf unterschwellige Weise in Trumps Kopf? Wolff Selbst die ideologischsten Mitarbeiter Trumps – und niemand davon ist wirklich ein Ideologe –, jene, die gegen Migration sind, bekommen von Trump nur ein „Ja, lasst uns das rausbringen“. Der Satz „Let’s get it out there“ ist fixer Bestandteil des Trump-Lexikons. Das bedeutet aber nicht, dass er von etwas überzeugt ist oder es gar umsetzen will, sondern nur, dass er es für eine gute Schlagzeile hält.

Unter Donald Trump haben sich die USA von westlichen Prinzipien entfernt und an Russland angenähert. Den ukrainischen Präsidenten Selenskyj bezeichnet Trump als Diktator, über Putin verliert er kein böses Wort. Sicherheitsgarantien, damit Russland die Ukraine nicht erneut angreift, will Trump Selenskyj nicht gewähren. Dem US-Präsidenten schwebt ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine vor, damit die USA einen Teil der wertvollen Ressourcen abbauen können. Experten sehen Parallelen zur Jalta-Konferenz von 1945, als Russland unter Stalin, die USA unter Roosevelt und das Vereinigte Königreich unter Churchill über das Schicksal Europas entschieden. Sich mit den USA die Welt aufzuteilen, ist ein Traum Putins.

© Bundespresseamt/Steffen Kugler/APA/DPA/Bundespresseamt/Steffen Kugler G20-Gipfel - Trump trifft Putin © Bundespresseamt/Steffen Kugler/APA/DPA/Bundespresseamt/Steffen Kugler G20-Gipfel - Trump trifft Putin

Trump sagt, er findet es leichter, mit Russland zu verhandeln als mit der Ukraine. Für Putin hat er Respekt, mit Selenskyj kann er nichts anfangen. Die Kontakte zwischen Trump und Moskau sind seit Jahren bekannt. Hat Putin etwas gegen Trump in der Hand? Wolff Ja, wahrscheinlich. Das Wesen dieser Beziehung ist sehr schwer greifbar. Viele Menschen haben viel Zeit damit verbracht, das zu verstehen, und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass da etwas faul sein muss. Als Trump Putin 2019 in Helsinki traf, sah ich mir gemeinsam mit Trumps ehemaligem Chefstrategen Steve Bannon die Pressekonferenz an. Steve schüttelte den Kopf und sagte: „Sieh dir Trump an, er sieht aus wie ein geprügelter Hund.“ Er versuchte zu verstehen, was Putin gegen Trump in der Hand hat. Es ist offensichtlich, dass hier etwas sehr Zwielichtiges im Gange ist. Es gibt seit Jahren Gerüchte darüber, dass Russland ein kompromittierendes Video von Trump hat. Ein ehemaliger sowjetischer Agent behauptet gar, der KGB habe Trump in den 1980er-Jahren rekrutiert. Wolff Ja, wir kennen die Geschichten, und die Frage bleibt relevant. Europa ist beunruhigt über die sicherheitspolitischen Ankündigungen Trumps, es herrscht weitgehend Einigkeit, dass Europa unabhängig von den USA werden muss. Will Trump die EU zerstören oder ist ihm Europa schlicht egal? Wolff Es ist ihm völlig egal, was mit Europa geschieht, er hat keine Strategie, keine Ziele. Trump schert sich um überhaupt nichts. Eines scheint ihm aber schon wichtig: Dominanz und Unterwerfung. Mit Israels Premier Benjamin Netanjahu versöhnte er sich, nachdem Netanjahu nach Washington kam, um ihm „die Füße zu küssen“, wie Sie schreiben. Würde es etwas ändern, wenn sich europäische Staats- und Regierungschefs Trump unterwerfen?

© APA/AFP/LUDOVIC MARIN TOPSHOT-US-FRANCE-POLITICS-DIPLOMACY-TRUMP-MACRON © APA/AFP/LUDOVIC MARIN TOPSHOT-US-FRANCE-POLITICS-DIPLOMACY-TRUMP-MACRON Macron bei Trump in Washington "Es ist sehr schwer, etwas von jemandem zu bekommen, der nicht zuhört."

Wolff Würden sie etwas dafür bekommen? Ja, vielleicht ein wenig und für kurze Zeit, aber wetten würde ich darauf nicht. Es ist sehr schwer, etwas von jemandem zu bekommen, der nicht zuhört. Könnte er seine Meinung wieder ändern, plötzlich das Gegenteil fordern, zum Beispiel wieder einen härteren Kurs gegen Russland fahren? Wolff Ja, natürlich. Es gehört zur Struktur einer Reality-TV-Show, dass es jeden Tag überraschende Handlungswechsel gibt, Kehrtwenden und Dramen. Trump steht jeden Tag auf und sagt: Heute beginnt eine neue Folge, was machen wir daraus? Ich brauche gute Ideen. Sollen wir hier oder da einen Rückzug machen? Let’s do it! Als Sie Trump 2016 bei Ihrem ersten Interview fragten, wieso er antreten will, meinte er, der berühmteste Mann der Welt werden zu wollen. Dieses Ziel hat er doch längst erreicht. Wolff Trump hat sich in eine Sackgasse manövriert. Es ist das eine, der berühmteste Mann der Welt zu werden, und etwas anderes, es zu bleiben. Trump steht vor einem existenziellen Loch. Was geschieht, wenn er nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht? Dann ist er nicht mehr Donald Trump! Wäre er nicht wiedergewählt worden, hätte ihm außerdem eine Gefängnisstrafe gedroht. Wolff Ja, sein Ausweg war die Aufmerksamkeit. Er wollte beweisen, dass er mächtiger ist als alle, die ihn ins Gefängnis stecken wollen. Er hat ihre Anstrengungen genutzt, um noch bekannter zu werden. Er dachte: Die Anklagen und Verurteilungen werden dafür sorgen, dass ich wiedergewählt werde. Und wenn das geschieht, dann können sie mich nicht einsperren. Sie schreiben, Trump lebe in seiner eigenen Realität. Doch es ist eine expansive Realität. Zuerst haben sich die Vorstellungen der Republikaner an Trumps Realität angepasst, dann das ganze Land, jetzt muss wohl die ganze Welt damit leben. Wolff Das ist die Macht seines Narrativs. Und dieses Narrativ lebt vom Konflikt. Können wir uns gegen Trumps Realität wehren? Wolff Das ist die Frage. Derzeit können wir es offensichtlich nicht. Und es wird schwerer, weil sich das Narrativ jeden Tag ändert. Worauf auch immer sich seine Gegner einstellen, am nächsten Tag spielt es schon keine Rolle mehr. Die Demokraten konzentrieren sich auf Trumps Migrationspläne – doch dann geht es plötzlich nur noch um die Ukraine. Trump hat das System gekapert. Wolff Ja. Als ich anfing, für dieses Buch zu recherchieren, gab es zwei mögliche Ergebnisse: Das System zwingt Trump in die Knie. Oder Trump bricht das System. Glaubten Sie daran, dass das geschehen könnte? Wolff Ehrlich gesagt, nein. Das System ist unfassbar mächtig, es zwingt jeden in die Knie. Außer Trump. Er hat das Weiße Haus 2021 in Ungnade verlassen, doch er erkannte seine Niederlage schlicht nicht an. Er stand einfach auf und machte weiter. Er zwang anderen seine eigene Realität auf. Es gibt in Ihrem Buch einige Stellen über Trumps Ehefrau Melania. Sie bleibt mysteriös, ihre Motive sind undurchsichtig. Was hat es mit dieser Beziehung auf sich? Wolff Ich habe diese Frage einer Person aus Trumps Umfeld gestellt. Sie sah mich an, als wäre ich ein Vollidiot, und sagte: „Sie hasst ihn bis aufs Blut!“ („She hates his fucking guts!“) Melania bleibt wegen des Geldes, sie ist genauso materialistisch wie Trump. Diese Ehe ist ein Konstrukt, von dem beide profitieren.

© Kevin Lamarque/REUTERS/picturedesk.com National Day of Prayer Service at the Washington National Cathedral in Washington © Kevin Lamarque/REUTERS/picturedesk.com National Day of Prayer Service at the Washington National Cathedral in Washington

Das klingt, als würden Donald und Melania Trump perfekt zusammenpassen. Wolff Das tun sie. Jemand aus Trumps Kreisen sagte: Gemessen an ihren eigenen Bedingungen ist diese Ehe die bestfunktionierende in ganz Amerika. Diese Menschen sind anders als wir. Das sind keine Mittelschichtsleute, die haben Geld und Immobilien, die halten sich nicht an die Regeln, die für uns gelten. Sie leben außerhalb der Strukturen. Sie beschreiben Trump als cholerischen Narren, der seine Mitarbeiter erniedrigt, den niemand leiden kann. Doch seine Anhänger verehren ihn. Wie erklären Sie sich das? Wolff Es ist einfach, jemanden aus der Entfernung zu verehren. Trump ist ein Star, er ist überlebensgroß, er zieht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Joe Biden vermochte das nicht. Er ist wie die meisten Politiker unfassbar langweilig, er machte seinen Job, handelte wie ein Bürokrat. Das ist nicht sexy, das spricht die Menschen nicht an. Politiker kultivieren die Kunst zu sprechen, ohne etwas zu sagen, und die Leute haben aufgehört, ihnen zuzuhören. Dann kommt jemand wie Trump, und alles, was er sagt, ist einschneidend, weil es dermaßen daneben ist.

© AFP/APA/AFP/MANDEL NGAN © AFP/APA/AFP/MANDEL NGAN

Wolff kennt Trump seit Jahren, er hat aus nächster Nähe beobachtet, wie er immer wieder aufstand. Bei Trumps erster Kandidatur im Jahr 2016 dachte kaum jemand, dass er je Präsident werden könnte, vier Jahre später hieß es, er sei politisch tot, und jetzt wurde er wiedergewählt. Nichts, so scheint es, kann Trump etwas anhaben. Wolff hält es dennoch für möglich, dass es diesmal anders sein könnte.

Glauben Sie, Trump übersteht die vier Jahre im Amt? Wolff Ich weiß es nicht. Der Mann ist alt und fett. Bei den Zwischenwahlen im Herbst 2026 könnte Trump vernichtet werden. Wer weiß, was geschehen wird, es ist ständig alles in Bewegung. Viele sagen, Trump sei ein Despot, er wolle sein wie Putin, doch dafür ist das politische System der USA viel zu komplex. Amerika ist zu groß und zu kompliziert, es gibt zu viele Machtzentren, um von einer einzigen Person kontrolliert zu werden. Trump ist dabei, viele dieser Machtzentren zu vergraulen. Das rächt sich irgendwann. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie ein Experte versucht, Trump die Verfassung der USA zu erklären. Er kommt nicht weit. Versteht Trump das politische System überhaupt? Wolff Informationen begegnete Trump stets ablehnend. Ich weiß nicht, ob er an einem Aufmerksamkeitsdefizit leidet oder ein Problem mit Autorität hat, jedenfalls wird er wütend, wenn man versucht, ihm etwas zu erklären. Als ich Selenskyj bei Trump im Weißen Haus sah, wusste ich, was geschehen würde, denn Selenskyj versuchte, Trump etwas mitzuteilen, ihn zu informieren, und das macht Trump irre zornig. Niemand soll annehmen, dass er sich etwas sagen lässt!

Wie lange überlebt Elon Musk politisch noch? Wolff Musk hat dieselbe Rolle wie Steve Bannon in der ersten Amtszeit. Beide waren auf dem Cover des „Time“-Magazins, beiden wurde zugeschrieben, der „echte Präsident“ zu sein, beide galten als Hirne der Administration. Steve hat sechs Monate überlebt, das ist auch für Musk eine gute Schätzung. Trump widmete Ihnen kürzlich einen langen Beitrag auf „Truth Social“, nannte Sie einen „Verlierer“, der „Fake News“ verbreite. Sein Kommunikationschef Steven Cheung beschimpfte Sie gar als „lügenden Sack Scheiße“. Erhalten Sie neben den üblichen Beschimpfungen in den sozialen Medien auch handfeste Drohungen?

Wolff Ich weiß es nicht. Ich halte mich fern von den sozialen Medien, und von X wurde ich ausgesperrt. Kurz vor den Präsidentenwahlen veröffentlichte ich Tonaufnahmen, auf denen (der verstorbene Sexualstraftäter, Anm.) Jeffrey Epstein über seine Beziehung zu Trump spricht. Seither habe ich keinen Zugriff mehr auf mein Profil auf X. Nachdem Trumps Beitrag über mich online ging, schickte mir jemand aus dem Weißen Haus den Link mit der Bemerkung: „Gern geschehen!“ Für Ihr Buch kann es keine bessere Werbung geben. Wolff Genau. Ist Trump ein Faschist oder ein politisches Genie oder beides? Wolff Ich habe ein Problem mit dem Faschismus-Label, denn es hat mit Weltanschauung zu tun. Trump hat keine Weltanschauung und keine Ideologie. Er glaubt nur an Aufmerksamkeit für sich selbst. Ist er ein Genie? Wolff Er sieht einiges, das anderen entgeht. Er versteht, sich in einer Welt zu bewegen, die komplett medialisiert ist, während andere Politiker immer noch denken, die Welt wird von den alten institutionellen Superstrukturen bestimmt. Er ist ein Entertainer. Wolff Er ist ein Schauspieler. Schauspieler sind verrückt, sie sind Narzissten, aber sie wissen, wie man die öffentliche Aufmerksamkeit gewinnt.