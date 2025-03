Am dritten Jahrestag der russischen Invasion stimmten die USA in der UN-Generalversammlung gegen eine Resolution, die Russland als Aggressor bezeichnete – gemeinsam mit Russland, Nordkorea, Weißrussland und Israel.

Antipathien für Selenskyj hegt Trump seit Jahren. Während seiner ersten Amtszeit versuchte der US-Präsident, ihn im Zusammenhang mit Hunter Bidens Ukraine-Geschäften zu erpressen, am Ende mündete die Angelegenheit allerdings in einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Was kann man – in Moskau – mehr wollen?

Tatsächlich scheinen manche von Trumps Eilbeschlüssen zu Beginn seiner zweiten Amtszeit von einer To-do-Liste des Kreml abgepaust: Russland wurde diplomatisch wieder salonfähig gemacht, ja zum guten Partner erhoben, bekam schon vorab enorme Zugeständnisse in der Ukraine-Frage geschenkt, während die USA ihre eigenen FBI-Programme gegen ausländische Einflussnahme beendeten und auch ihr militärisches Cyber-Programm gegen Russland einstellten – während sich Spitzenpolitiker vom Vizepräsident abwärts für russlandfreundliche Parteien in Europa engagieren.

Sind die USA gar in Putins Team übergelaufen, wie der US-Experte Jeremy Shapiro, Forschungsdirektor im European Council on Foreign Relations, dem US-Magazin „The New Yorker“ sagte? „Wir haben in diesem Krieg die Seiten gewechselt. Es gibt keine andere Interpretation für das, was der Präsident in den vergangenen Tagen gesagt hat.“

Am Montag stoppte Trump schließlich die US-Militärhilfen für die Ukraine. Und am Mittwoch folgte die Nachricht, dass die CIA auf Weisung Trumps die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Kyiv aussetzt.

Wie weiter mit der Ukraine?

Aus Europa kamen sofort Solidaritäts- und Beistandsbekundungen, doch Großbritannien und die EU können die Militärhilfen aus den USA unmöglich von einem Tag auf den anderen kompensieren.

Seit Beginn des Angriffskrieges hat Europa über 132 Milliarden Euro in die militärische und zivile Unterstützung der Ukraine investiert, die USA haben etwas mehr als 114 Milliarden geleistet. Könnte Europa im Ernstfall alles allein tragen?