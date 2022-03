Welche Regeln gelten für Zivilisten, die sich russischen Panzern entgegenstellen oder den ukrainischen Streitkräften anschließen?

Die Videos von unbewaffneten Zivilisten, die sich russischen Panzern in den Weg stellten, gingen in den vergangenen Wochen um die Welt. Verlieren die Menschen damit ihren Schutz als Zivilisten? In dieser Frage sind Völkerrechtler gespalten. Einige gehen davon aus, dass die Panzer in diesem Fall weiterfahren und die Soldaten nach einer Warnung sogar das Feuer eröffnen dürfen.

Fremuth ist skeptisch. „Ich denke nicht, dass gewaltloser Protest und ziviler Ungehorsam eine unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten darstellen, was allein gezielte Schüsse rechtfertigen könnte“, sagt der Experte. Greifen Bürger zu den Waffen und beteiligen sich an Kämpfen, dann haben sie den Schutz als Zivilisten jedenfalls verloren und sind für die Zeit ihrer Beteiligung am Kampfgeschehen legitime Ziele.



Und hier wird es komplex: Ein bewaffneter Zivilist, der auf gegnerische Soldaten schießt oder Molotow-Cocktails auf Panzer wirft, gilt als Kombattant und darf getötet werden wie jeder andere Soldat. Geht er aber nach Hause und legt die Waffen nieder, dann ist er wieder Zivilist – und hat als solcher Anspruch auf Schutz.



Wer aber nicht als Kombattant erkennbar ist und plötzlich die Waffe zieht, macht sich sogar eines Kriegsverbrechens schuldig. Juristen sprechen von Heimtücke, weil immer erkennbar sein muss, ob es sich um Zivilisten handelt oder um Soldaten.

„Jeder muss offenlegen, was er ist, alles andere ist Täuschung“, sagt Fremuth.

Als Kriegsverbrechen gelte auch, wenn sich Verteidiger hinter Zivilisten als menschliche Schutzschilde verstecken.



Auch Ausländer haben sich dem Kampf in der Ukraine angeschlossen. Ist das überhaupt erlaubt?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Ausländer dazu aufgerufen, in der Ukraine gegen die russischen Invasoren zu kämpfen. Folgen Österreicher diesem Ruf, dann riskieren sie, ihre Staatsbürgerschaft zu verlieren. Denn wer in den Militärdienst eines anderen Landes eintritt, verliert automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft.



Anders ist die Situation in Lettland. Die Regierung in Riga hat ihren Bürgerinnen und Bürgern ausdrücklich erlaubt, als Freiwillige in der Ukraine zu kämpfen. Das gilt auch für Großbritannien, wo Außenministerin Liz Truss ihren Landsleuten nicht verbietet, in der Ukraine „für die Demokratie“ zu kämpfen.



Macht sich der Westen zum Kriegsteilnehmer, wenn er Waffen liefert?

Staaten dürfen der Ukraine im Kampf gegen Russland helfen – und sie tun das auch, etwa in Form von Waffenlieferungen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte liefert die Europäische Union Waffen an eine Kriegspartei. Dafür ist ein Budget von einer halben Milliarde Euro vorgesehen. Selbst bei neutralen Staaten ist eine Kehrtwende zu beobachten. Finnland und Schweden, beide EU-Mitglieder, aber nicht in der NATO, haben angekündigt, Panzerabwehrwaffen und Sturmgewehre zu schicken. Österreich darf wegen des Neutralitätsgesetzes an ein kriegführendes Land keine Waffen liefern und hilft stattdessen mit Helmen, Schutzwesten und Treibstoff aus. Auch die USA, Großbritannien, Polen und Deutschland genehmigten Rüstungsexporte in Milliardenhöhe. Möglich ist das, weil der Angriff Russlands internationales Recht verletzt und sich die Ukraine auf das Recht auf Selbstverteidigung berufen kann. Dieses kann auch kollektiv ausgeübt werden.



Zur Konfliktpartei werden Staaten erst dann, wenn die eigenen Streitkräfte an Kampfhandlungen teilnehmen. Letzteres hat die NATO ausgeschlossen, um nicht in den Krieg mit Russland hineingezogen zu werden.



Für den Westen ist die Unterstützung der Ukraine eine Gratwanderung. Die USA helfen etwa aktiv bei der Abwehr von Cyberangriffen, was Russland bereits als Eintritt in den Krieg sehen könnte. Als rote Linie galt bisher die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone. Dafür müsste die NATO den Luftraum der Ukraine überwachen und gegebenenfalls auf russische Flieger schießen. Die Konsequenz wäre ein Kriegseintritt der NATO – mit potenziell verheerenden Folgen für den Weltfrieden.