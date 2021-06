Über den Regenbogen

Guten Morgen!

Auf Ungarisch heißt Regenbogen Szivárvány, auf gut Deutsch signalisiert er, dass sich jemand mit Menschen außerhalb des heterosexuellen Verfassungsbogens solidarisiert. Das ist aus liberaler Perspektive selbstverständlich, aus anderen nicht so sehr, weshalb die rechtspopulistische ungarische Regierung hellauf begeistert war, als der europäische Fußballverband UEFA den Gastgebern der EM-Vorrundenpartie zwischen Deutschland und Ungarn untersagte, die Münchner Allianz Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten, weil: Sport ist Sport und also sicher keine politische Veranstaltung. Das kann man natürlich schon so sehen, ist damit aber eher von gestern.