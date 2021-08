Untergang der Estonia: Ein 15.000 Tonnen schweres Geheimnis

DER UNTERGANG

Ihren Anfang nimmt die Geschichte für Paul am Abend des 27. September 1994. Der Brite studiert Landschaftsplanung in Schweden. In Estland hat sich der 35-Jährige Weidenplantagen angesehen, nun möchte er die Fähre zurück nach Stockholm nehmen. Schon am Weg nach Tallinn war Paul erstaunt, wie gewaltig die Estonia ist. Dieselmotoren mit 24.000 Pferdestärken treiben das 155 Meter lange, zehn Deck hohe Schiff an. Die Estonia gleicht einem Bergmassiv, das sich in den Hafen geschoben hat.

Die Fähre, damals eines der modernsten Passagierschiffe auf der Ostsee, ist der ganze Stolz einer jungen Nation. Nach der Unabhängigkeit von Russland im Jahr 1991 liegt Estland viel daran, rasch gute Kontakte mit dem Westen zu knüpfen. Die Estonia, im Besitz eines schwedisch-estnischen Joint Venture, soll westliche Besucher ins Land bringen. Das Schiff ist eine sogenannte Roll-on-Roll-off-Fähre, bei der Lkw und Autos bei geöffnetem Visier über eine Rampe am Bug ein- und am Zielhafen über die Heckrampe wieder abfahren können. An Bord sind an diesem Tag 40 Lastwagen, 34 Autos, 803 Passagiere und 186 Besatzungsmitglieder.

Es gibt einen Duty Free Shop, ein Casino, ein Restaurant und ein Pub, in dem Passagiere sich die Zeit mit Karaoke vertreiben können. Weil die engen Kabinen und schmalen Gänge bei Paul klaustrophobische Beklemmung auslösen, beschließt er, die Nacht oben im Restaurant im hinteren Teil des Schiffs zu verbringen. Dort ist es weitläufig, es gibt Tische und gemütliche Sofas, auf denen es sich gut schlafen lässt.

„Das war“, sagt Paul rückblickend, „eine der besten Entscheidungen meines Lebens.“

Um 19.15 Uhr legt die Estonia mit einer Viertelstunde Verspätung im Hafen von Tallinn ab. Die See ist stürmisch, bis zu sechs Meter hohe Wellen schlagen dem Schiff entgegen. Um die Verspätung aufzuholen, lässt der Kapitän dennoch mit voller Fahrt voraus fahren. Fast 40 Stundenkilometer sind das für die Estonia.

Um kurz nach ein Uhr wird Paul unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein lauter Knall erschüttert das Schiff, es klingt metallen, wie ein Aufprall. Die Estonia vibriert und neigt sich rechts nach Steuerbord, im Restaurant fallen die Gläser von den Tischen. „Die Menschen waren wie eingefroren“, sagt Paul, „kaum jemand tat etwas, um sich zu retten.“ Es folgt ein weiterer Knall, dann noch einer.

Die Estonia bekommt starke Schlagseite, die Maschinen stoppen, der Strom fällt aus. Die Leute fallen aus ihren Kojen, alles fliegt durcheinander. Immer mehr Wasser dringt ins Schiff ein. Das unterste Deck läuft zuerst voll. Wer kann, bahnt sich seinen Weg nach oben. Die meisten Passagiere sind im Schlaf überrascht worden, viele sind zu leicht bekleidet, einige tragen nur Unterwäsche. An Deck zu gelangen, wird zunehmend schwierig. Das Schiff neigt sich immer weiter nach Steuerbord, die Wände werden zum Boden, Quergänge zu lebensgefährlichen Schluchten.