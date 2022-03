Victor Orban: In Putins Schatten

Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich damit das fünfte Regierungsmandat (und das vierte in Folge) sichert. "Unsere Erhebungen zeigen, dass die ungarische Gesellschaft für den Frieden ist", sagt Ágoston Mráz, der Leiter des regierungsfinanzierten Instituts "Nezöpont" (Standpunkt). "Die FIDESZ-Partei beobachtet sehr genau die Stimmungen in der Bevölkerung und passt ihre Botschaften entsprechend an." Tatsächlich - und das ist auch Teil der einseitigen Verhältnisse in Ungarn - liefern neben "Nezöpont" zahlreiche weitere, großzügig mit Geldmitteln ausgestattete Thinktanks Daten und Analysen, die Orbáns Machterhalt dienen sollen.



Dabei ist die Opposition besser aufgestellt denn je. Erstmals seit zwölf Jahren tritt sie geeint an: mit gemeinsamen Kandidaten in den Direktwahlkreisen, mit einer gemeinsamen Liste für die Listenmandate. Der Kandidat für das Ministerpräsidentenamt, Péter Márki-Zay, wurde ebenso in einer selbst organisierten Vorwahl ermittelt wie die Direktkandidaten.



Márki-Zay, der mehrere Jahre in den USA lebte, gewann die Vorwahl überraschend und als krasser Außenseiter (siehe profil Nr. 42/2021). In die Politik katapultierte es den Marketing-Fachmann, als er 2018 zum Bürgermeister in der südostungarischen Kleinstadt Hódmezövásárhely gewählt wurde, die bis dahin eine FIDESZ-Hochburg war. Erstmals hatte man damals im Kleinen das Modell der einheitlich antretenden Opposition erprobt. Heute gehören ihr sechs Parteien an: die Ungarische Sozialistische Partei (MSZP),die ehemals rechtsradikale und heute rechtskonservative Jobbik, die linksgrüne Dialog-Partei, die linksliberale Demokratische Koalition (DK) von Ferenc Gyurcsány, der chaotisch von 2004 bis 2009 regiert hatte, die Grün-Partei LMP und die liberale Momentum-Partei. Ihr gemeinsames Programm lautet: Wiederherstellung der Demokratie und Rückkehr in die europäische Wertegemeinschaft.



Mit seiner Geradlinigkeit und seiner Ferne zu den eingesessenen Oppositionsparteien kommt ihr Spitzenkandidat auch im ländlichen Raum gut an - bisher eine Schwachstelle der urban geprägten Opposition und eine Bastion des Orbán-Lagers. Zu einer Wahlveranstaltung im Kultursaal des 1600-Seelen-Ortes Pitvaros im Südosten Ungarns kamen neulich 200 Interessierte, die Márki-Zay sehen wollten. Die Sympathie, die ihm entgegenschlug, war groß, als er die Klientel-Verhältnisse anprangerte, über die die Orbán-Partei ihre Macht bis ins letzte Dorf durchsetzt. In der Diskussion musste er sich aber auch Kritik anhören - über manche seiner unbedachten Äußerungen; über seine Verplapperer, die einer gewissen Unerfahrenheit geschuldet sein mögen, aber von der FIDESZ-Propaganda genüsslich ausgeschlachtet werden; über das Gefeilsche der Oppositionsparteien um begehrte Listenplätze. "Parteien vertreten eben auch Parteiinteressen, das ist nur natürlich", meinte er, der selbst keiner dieser Parteien angehört.



Wer in diesen Tagen durch Ungarn fährt, merkt aber auch, wie sehr die Menschen der Ukraine-Krieg und seine Folgen beschäftigen. Auf den Marktplätzen, in den Gaststuben, in den Thermalbädern schwirren Fragen durch den Raum: Warum wird das den Ukrainern angetan? Kommt es zum Dritten Weltkrieg? Wie teuer wird das Getreide? Die Flüchtlinge aus der Ukraine stoßen in Ungarn auf große Hilfsbereitschaft und Empathie. Die Hauptlast ihrer Aufnahme und Versorgung tragen allerdings die Gemeinden in der Grenzregion und die viel gescholtenen Zivilorganisationen - der Staat ist weitgehend absent.



Ob und wie all das die Bürger am Wahltag beeinflusst, könnte wahlentscheidend sein. "Schafft es die Opposition, die Botschaft zu transportieren, dass Orbán Rechenschaft über seine bisher moskaufreundliche Politik ablegen müsste?", fragt sich Endre Hann, der Leiter des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts "Medián". "Oder überwiegt das Sicherheitsbedürfnis der Menschen, das in erster Linie die schon an der Macht Befindlichen befriedigen können?" Man könne es nicht wissen, meint Hann. "Es gibt kaum Umfragen, weil das Geld dafür fehlt."



Sollte Orbán am Ende doch abgewählt werden, dann "würde sich das in den internationalen Trend einfügen", meint Soziologe Vágvölgyi. Er verweist auf die jüngsten Machtverluste von Donald Trump in den USA, Benjamin Netanjahu in Israel und Andrej Babiš in Tschechien. Mit ihnen allen pflegt Orbán ein partnerschaftliches Verhältnis, sie und Orbán betrachten einander als Verbündete und Brüder im Geiste. Und wenn nicht? "Es wäre ein Sieg für Putin, ein schlechtes Omen für die Welt."