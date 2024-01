Wahl-Karte: In diesen Ländern wird heuer gewählt

Es wird ein Superwahljahr.

Nicht nur in Österreich finden 2024 Wahlen statt, sondern in mehr als 70 weiteren Ländern auf der Welt. Über vier Milliarden Menschen können ihre Stimme abgeben. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2023. Allein in Indien sind mehr als eine Milliarde Menschen stimmberechtigt. In diesem Schwerpunkt finden Sie vertiefende Texte zu den unserer Meinung nach wichtigsten und richtungsweisenden Wahlen in der Welt, darunter die Europawahl, die Präsidentschaftswahl in den USA, die Wahlen in Russland, Indien und Deutschland. Ein Teil der Länder, die uns beschäftigten, haben wir in der Karte mit Namen, der Art der Wahl sowie dem geplanten Wahltermin markiert. Aber am Ende waren es einfach zu viele. Wo 2024 noch gewählt wird?