Auch wenn Erdogan in zwei Wochen noch immer gewinnen kann - für den 69-Jährigen ist das Ergebnis ein Rückschlag. Seit er 2003 zunächst zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat er jede landesweite Wahl gewonnen. Seit 2014 ist er Staatspräsident. Noch in seiner ersten Amtszeit hat er den Umbau der Türkei zu einem Präsidialsystem auf den Weg gebracht und die Macht auf seine Person konzentriert. Die Aura des Unbesiegbaren geht ihm nun durch die Stichwahl verloren.

Auch wenn er es nicht zugeben würde, Recep Tayyip Erdogan zittert weiter. Der türkische Präsident muss sich am 18. Mai einer Sichtwahl stellen, da er bei der Wahl am Sonntag nicht die absolute Mehrheit erlangte - und das trotz der Unterstützung eines breiten Parteienbündnisses.

Antifeministisch und Nähe zur Hisbollah

Die beiden neuen Bündnispartner der AKP traten bei der Wahl am Sonntag mit einem antifeministischen Programm an. So will die Hüda Par den Schutz der „traditionellen“ Familie vor „abweichenden Ideologien“ durchsetzen. Konkret heißt das: Mädchen und Buben sollen getrennt unterrichtet und Frauen Arbeitsbedingungen angeboten werden, die ihrer „Natur“ entsprechen.

Die islamistische Neue Wohlfahrtspartei machte Wahlwerbung mit einem Bus, auf dem männliche Parlamentskandidaten mit Bild gezeigt wurden, von der weiblichen Kandidatin hingegen nur ein Schatten.