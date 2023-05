Wahlen in der Türkei: „Unsere letzte Chance“

„Schau doch“, sagt sie, „er arbeitet rund um die Uhr. Non-stop. Er regiert seit über 20 Jahren, und ich bin stolz auf ihn. Er hat nur das Beste für unser Land im Blick. Die Türkei ist heute ein reiches und ein starkes Land“, sagt sie. Mit Erdoğan, dem Jungen aus dem Armenviertel aus Istanbul, der heute in einem Palast in Ankara residiert, seien auch Menschen wie sie aufgestiegen: „Als Kind musste ich Second-Hand-Sandalen tragen und mich für Wasser anstellen. Heute hat meine Tochter 20 Paar neue Schuhe zu Hause. Sie würde niemals gebrauchte Schuhe tragen.“

Zwischen Werbespots für Burger-King und Soap-Operas taucht er immer wieder auf, weiht Straßen und Brücken ein und kündigt Megaprojekte an: Das erste Atomkraftwerk der Türkei, das erste Elektro-Auto made in Turkey, Hochgeschwindigkeitszüge, ein Flugzeugträger.

„Ich kann mir ein Land ohne ihn nicht vorstellen“, sagt Nuran Durdagi. Die 44-Jährige hat Präsident Erdoğan noch nie persönlich getroffen, aber der türkische Machthaber ist mehrmals täglich in ihrer Küche präsent. An der Wand hängt ein großer Flachbildfernseher.

Nuran Durdagi in ihrem Wohnzimmer in Istanbul.

Mit Erdoğan aufgestiegen

Und die Inflation? „Alles Lügen“, behauptet sie und öffnet zum Beweis das vollgeräumte Gefrierfach ihres Kühlschranks, legt Fleisch, Zwiebeln und Linsen für das Mittagessen auf den Tisch. Explodierende Preise sind für sie kein Grund, sich von Erdoğan abzuwenden. Er ist für sie „Doğru Zaman, Doğru Adam“, der „richtige Mann“ zur „richtigen Zeit“. Das ist der Slogan, mit dem seine „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ (AKP) in diese Wahl geht.

Nuran Durdagi ist verheiratet und Mutter zweier Teenager. An ihrem Kühlschrank hängen Koranverse, sie trägt Kopftuch. Geboren wurde sie am Land, in einem Dorf am anderen Ende der Türkei, nahe der Grenze zu Armenien. Mit elf Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Istanbul, eine Stadt, die damals gerade einmal eine Million Einwohner hatte. Heute sind es rund zwanzig Mal so viele.

All das stört Nuran Durdagi nicht. Für sie hat Erdoğan den Aufschwung gebracht. Ihre Familie lebt in Ataşehir, ein Viertel, das wie kein anderes für die Turbo-Urbanisierung Istanbuls steht: Hochhaussiedlungen, Shopping-Malls und Baustellen säumen die Autobahn. In einem der gläsernen Türme hat Nuran Durdagi einen Job gefunden. Abends und am Wochenende putzt sie die Büros im „Emaar Square“, ein sechsstöckiges Luxus-Shoppingzentrum mit Filialen von Gucci und Victoria‘s Secret. Das Erdbeben vom Februar 2023 im Südosten der Türkei, bei dem 60.000 Menschen ums Leben kamen, nicht zuletzt deswegen, weil Bauvorschriften nicht eingehalten worden waren, scheint weit weg. Nuran Durdagi ist sich sicher, dass Erdoğan, der Bauherr, sein Versprechen halten und die Häuser wieder aufbauen will. Er hat ja auch eine Metro unter den Bosporus gegraben und den asiatischen Teil der Stadt, in dem Nuran Durdagi lebt, an die europäische Hälfte angebunden. „Immer wenn ich mit dieser Metro fahre, bin ich stolz“, sagt Durdagi

Durdagi arbeitet als Putzfrau, ihr Mann ist Installateur. Und ja, gibt sie lachend zu, sie liebe Präsident Erdoğan so sehr, dass ihr Mann manchmal eifersüchtig werde. Er habe ihr geraten, kein Interview zu geben, erzählt sie ganz frei, aber die Wahrheit über Erdoğan zu erzählen, das sei ihr wichtig. Vielleicht auch deswegen, weil „ihr“ starker Präsident politisch so schwach ist wie noch nie in seiner Laufbahn. Erdoğan, seit 2003 an der Macht, muss ernsthaft zittern. Und dass, obwohl er Justiz und Medien gleichgeschaltet und die Türkei in ein immer autoritärer werdendes Präsidialsystem verwandelt hat. Seitdem ist das System vollkommen auf ihn zugeschnitten. Unter ihm hat sich das Land so weit von der Demokratie entfremdet, dass seine Anhänger einen Regierungswechsel mittlerweile ganz offen mit einem Putsch gleichsetzen.