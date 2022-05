Warum Viktor Orbán das Ölembargo der Europäischen Union blockiert

Anti-EU-Politik auf dem Balkan

Vielen missfällt aber nicht nur das erpresserische Auftreten des ungarischen Ministerpräsidenten. Es gibt keinen amtierenden Regierungschef in der EU, der ein so enges Verhältnis zu Wladimir Putin pflegt. Vor der Corona-Pandemie trafen sich die beiden gut einmal im Jahr, mal in Moskau, mal in Budapest. Orbán lässt in einem Kernkraftwerk südlich von Budapest zwei neue Reaktorblöcke von der russischen Rosatom bauen. Eine Zeit lang sorgten intransparente Gashandelsgeschäfte mit Russland dafür, dass Orbán-nahe Geschäftskreise über eine Klitschen-Firma im Schweizer Kanton Zug schöne Profite einstreichen konnten. Auf Einladung Orbáns übersiedelte die von Russland geführte Internationale Investitionsbank (IIB) nach Budapest. Ihre Funktionäre haben Diplomatenstatus im Herzen der EU. Im Volksmund heißt das Finanzhaus an der Donau die „Spionage-Bank“. Mit sogenannten Niederlassungs-Obligationen – einem Schema nach der Formel Geld gegen Aufenthaltsrecht – lockte die Orbán-Regierung reiche Geschäftsleute aus Drittstaaten an. Einer der Nutznießer war der Sohn des russischen Auslandsgeheimdienstchefs Sergej Naryschkin.

Auf dem Balkan fährt Orbán eine Politik, die sich konträr gegen die Interessen der EU richtet. Er unterstützt Autokraten wie den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, den – im April abgewählten – slowenischen Rechtspopulisten Janez Janša oder den Separatisten Milorad Dodik, der den serbischen Landesteil von Bosnien abzuspalten droht. Dodik prahlt mit seinen engen Kontakten zum Kreml. Gelänge sein Sezessionsvorhaben, würde dies Bosnien 30 Jahre nach dem serbischen Aggressionskrieg zerstören und die Region gefährlich destabilisieren. EU-Sanktionen gegen Dodik scheitern an Orbáns Vetodrohung. Die Regierung in Berlin stoppte im April von Deutschland finanzierte Infrastrukturprojekte im serbischen Landesteil im Wert von 105 Millionen Euro. Aber schon zuvor hatte Dodik von Orbán die Zusage von 100 Millionen Euro an Investitionshilfen erhalten. Das Vorgehen des Ungarn auf dem Balkan spielt direkt den Interessen Moskaus in die Hände: der Unterstützung nationalistischer Kräfte, die die Region im „Hinterhof“ der EU destabilisieren und auf diese Weise den westlichen Bündnissen schaden.

Orbán regiert nach dem Prinzip „Made in Russia“

Der Budapester Historiker Krisztián Ungváry sieht Orbáns Freundschaft mit Putin auf eine starke ideologische Nähe gegründet. „Beide Systeme sind deklariert illiberal, beide Systeme benutzen die Institutionen der Demokratie, um sie ins völlige Gegenteil zu verkehren und auszuhöhlen“, befindet er. „Fast alles, was Orbán zum Zwecke der Machtausübung in Ungarn getan hat, trägt den Stempel „Made in Russia“. Putin wie Orbán malen das Schreckensbild eines dekadenten, orientierungslosen, genderideologieverseuchten, woken Westens an die Wand und geben vor, für traditionelle Werte wie Religion und Familie einzustehen. Kampagnen gegen die LGBTQ-Gemeinden, gegen Akteure der Zivilgesellschaft, gegen den philanthropischen US-Investor George Soros gibt es in Ungarn wie in Russland.