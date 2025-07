Warum wird so wenig Essen nach Gaza geliefert?

Wie steht es um die Essenslieferungen nach Gaza derzeit?

Martin Frick

Wir hatten die längste Blockade des Gaza-Streifens in der Geschichte. Diese ist jetzt Gott sei Dank etwas gelockert worden. Aber die Menge, die wir in den Gazastreifen liefern dürfen, und ich sage bewusst dürfen, weil wir über 140.000 Tonnen Lebensmittel rund um den Gazastreifen gelagert haben, ist ein Bruchteil dessen, was wir könnten. Und ein Tropfen auf den heißen Stein, gemessen an dem, was notwendig wäre.

Warum dürfen Sie nicht mehr Lebensmittel nach Gaza liefern?

Martin Frick

Alles, was die Grenze überquert, wird von israelischen Sicherheitsbehörden geprüft. Wir können und dürfen nur das liefern, was die israelischen Behörden auch freigeben. Und da erleben wir immer wieder, dass etliche Lastwagen ohne Begründung abgelehnt oder aufgehalten werden. Die Behörden haben eine sehr sporadische Genehmigungspraxis. Aktuell gelangen allenfalls Mehl, Notfallnahrung und einige wenige Nahrungsmittelpakete nach Gaza. Wir versuchen natürlich, jeden Einfluss auszuüben, damit wir im größeren Maßstab wieder in den Gazastreifen fahren können. Wir haben seit Mai – also in etwas mehr als zwei Monaten – 1200 Lkws bewegt. Wenn ich das vergleiche, hatten wir während des Waffenstillstands 600 bis 700 Lastwagen pro Tag.

War das damals genug?

Martin Frick

Wir haben innerhalb kürzester Zeit viel erreichen können und tatsächlich auch eine Hungersnot abgewendet. Heute ist es so, dass wir 2,1 Millionen Menschen im Gazastreifen haben, die alle hungern. Und davon 470.000, also fast eine halbe Million, die akut von Hungersnot bedroht sind. Wir haben 90.000 Kinder, die komplett unterernährt sind. Und die Situation ist wirklich verheerend. Wir haben es geschafft, während des Waffenstillstands an über 400 Ausgabepunkten zu verteilen. Wenn wir jetzt überhaupt in den Gazastreifen fahren können, sind wir umlagert von verzweifelten Menschen. Da werden die Lastwagen spontan abgeladen, wo man den Menschen auch wirklich keinen Vorwurf daraus machen kann. Weil in der Verzweiflung die Sorge ist, dass der Lastwagen, den man sieht, der letzte ist, der es überhaupt dorthin schafft.