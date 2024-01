Wie die Rechtspopulisten das Europaparlament erobern wollen

Mit der Schaffung einer einzigen rechten Fraktion, so der Traum der Rechten, kann der Umbau der EU gelingen – ausgerechnet vom Europaparlament aus, das es aus ihrer Sicht gar nicht geben sollte.

Im Kern soll in Brüssel gelingen, was in einigen Nationalstaaten längst Realität ist: Der Wind weht von rechts. Erfolgreiche Rechtspopulisten gibt es mittlerweile in jedem großen EU-Land. In Ungarn hat Viktor Orbán den Rechtsstaat abgebaut und das Land in eine illiberale Demokratie verwandelt. Italien hat mit Giorgia Meloni eine Regierungschefin, von der man auch im zweiten Jahr nach ihrem Amtsantritt nicht weiß, wie weit sie sich von den Wurzeln ihrer postfaschistischen Partei entfernen will. In Frankreich hat Marine Le Pen von einer Präsidentschaftswahl zur nächsten stets dazugewonnen, aktuell liegt sie auf Platz eins. In Österreich führt die FPÖ die Umfragen für die Nationalratswahlen im Herbst seit einem Jahr an, und in Deutschland liegt die AfD bei Umfragen zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in allen drei Bundesländern an der Spitze.