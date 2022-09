Wie Gorbatschow dem 20.Jahrhundert ein Happy End bescherte - und was danach geschah

Was danach geschah.

Nach sechs Jahren im Amt war für Gorbatschow Schluss. Die Wirtschaftsreformen hatten der Bevölkerung keinen Wohlstand gebracht – was bei einem kompletten Systemwechsel in einem so großen Land und in so kurzer Zeit nicht besonders überrascht –, Widersacher wagten einen Putschversuch, danach stach der populistische Boris Jelzin Gorbatschow aus.

Der trat zurück, auch dies ein Vorgang, den es in der Sowjetunion bis dahin nicht gegeben hatte. Nicht einmal ein Jahrzehnt später kam ein Mann an die Macht, der alles, wofür Gorbatschow stand, in sein grausames Gegenteil verkehrte (und damit nebenbei noch deutlicher machte, worin dessen Größe lag).

Darin erweist sich Gorbatschows größter Irrtum: Kurz vor seinem Rücktritt äußerte er gegenüber der „New York Times“ eine kühne Prognose: „Bei allen Fehlern und Fehleinschätzungen – und, auf der Gegenseite: bei allen großen Sprüngen nach vorwärts – wir haben die wesentliche politische und menschliche Vorarbeit vollbracht. In diesem Sinn wird es nicht möglich sein, die Gesellschaft zurückzudrehen.“

Wladimir Putin, seit 2000 an der Macht, beweist das Gegenteil. Altkanzler Franz Vranitzy bedauert im profil-Gespräch: „Diese Kräfte waren am Ende stärker als der liberale, westlich orientierte, demokratiebegeisterte Michail Gorbatschow.“