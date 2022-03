Wir alle finanzieren Putin-Propaganda

Wie sich der Sender finanziert, ist unklar. Fest steht: Chefredakteur Magnet profitierte von öffentlichen Geldern. Der Mastermind hinter AUF1 hat nach seiner Sozialisierung in einer rechtsextremen Jugendorganisation eine Werbefirma gegründet – die MS Medienlogistik. profil-Recherchen im Vorfeld der oberösterreichischen Landtagswahl 2021 belegen, dass Magnets Unternehmen Aufträge von freiheitlichen Landesräten bekam und für die FPÖ-Landespartei Werbevideos produzierte. Wie viel Geld genau floss, hält das Land geheim.

Bestätigt ist dagegen, dass freiheitliche Landesräte in der vergangenen Legislaturperiode mehr als 100.000 Euro an Inseratengeldern in den rechten „Wochenblick“ aus Linz pumpten, einer Regionalzeitung im Umfeld der Partei, die eine reichweitenstarke Website betreibt. Und fleißig Verschwörungstheorien zum Ukraine-Krieg verbreitet. Den europäischen Eliten käme der „Krieg jedenfalls mehr als gelegen“, denn dadurch könnten die Staatschefs unbemerkt weiter am „Great Reset“ zimmern. Diese Verschwörungstheorie, die während der Pandemie unter Corona-Leugnern populär wurde, besagt, dass „Globalisten“ eine Neuordnung der Wirtschaftsordnung anstreben würden, die noch mehr Macht zu den Konzernen verschieben würde. (Das ist natürlich Schwachsinn, zur Sicherheit verlinken wir hier einen Faktencheck des Bayrischen Rundfunks zum Thema.)

Der „Wochenblick“ kritisiert in einem aktuellen Artikel auch die Entscheidung der EU-Kommission, russische Staatsmedien in Europa zu verbieten. RT Deutsch, der deutschsprachige Ableger des russischen Staatssenders „Russia Today“ ist das bekannteste Beispiel dafür, wie der Kreml seine eigene Weltsicht exportiert – und mit Desinformation den öffentlichen Diskurs in europäischen Staaten beeinflusst. Jedes Thema, das dazu beitragen kann, Regierungen zu destabilisieren und innereuropäische Konflikte anzuheizen, ist willkommen: Zuletzt fiel RT Deutsch mit falschen und irreführenden Informationen zur Corona-Pandemie auf und wurde damit zu einer Anlaufstelle für Maßnahmenkritiker.