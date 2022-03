„Wir bleiben, und wir kämpfen bis zur letzten Sekunde“

Das ist die neue Normalität in jenem Land, das seit dem 24. Februar von Russland angegriffen wird. „Ich muss sagen, dass ich mich schon an die Situation gewöhnt habe. Das hört sich komisch an, aber auch meine Familie, wir haben uns alle daran gewöhnt“, sagt Olha. And wenn ihre Freunde sie fragen, wie es ihr gehe, antwortet sie: „Gut, aber ich bin sehr wütend.“ Die Ukrainerinnen und Ukrainer tun gut daran, sich Extremsituationen anzupassen. Sie erzählt, dass ihr Vater bei Luftalarm einfach weiterschläft. „In Kiew ignorieren manche die Sirenen mittlerweile, weil sie sowieso die ganze Zeit heulen.“ Olha kann das nicht, sie findet den Lärm zu schrecklich, zu angsteinflößend. „Vor dem Krieg kannte ich so einen Alarm nur aus dem Kino, aus apokalyptischen Filmen, und es ist wirklich beklemmend, das in meiner Straße, in meiner Stadt zu hören.“

Die Ukrainerinnen und Ukrainer nennen Lwiw die letzte sichere Großstadt. Aus den anderen Teilen des Landes kommen täglich Zehntausende hierher, in den Westen, um Schutz vor Raketen und Panzern zu suchen. Wenn die Sirenen heulen, flüchten sie sich in Fitnessstudios, Turnsäle und Schulen, die Wohnungen und Keller sind überfüllt. Olha sagt: „Wir versuchen unser Bestes, aber es sind einfach so viele Menschen. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen.“ Das städtische Spital ist überlastet, weil verletzte Kinder aus der Umgebung medizinische Betreuung brauchen. „Wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich sehr viele Leute mit Rucksäcken. Ich weiß nicht, ob das Geflüchtete sind oder Menschen wie ich, denn wenn ich hinausgehe, nehme ich immer meinen Notfallrucksack mit, für den Fall, dass etwas passiert und ich flüchten muss. Ich habe immer meine Dokumente, mein Geld, mein Handy, mein Ladekabel und alles Wichtige dabei.“ Viele nehmen auch ihre Haustiere auf jeden Ausgang mit, aus Angst, sie im Falle eines Angriffes nicht rechtzeitig holen zu können. Olha berichtet von Katzen, Hunden, sogar von zahmen Füchsen. Die Parkplätze sind überfüllt. Um bei der Flucht aus umkämpften Gebieten nicht beschossen zu werden, haben viele Menschen auf ihre Autos geschrieben, dass Kinder im Fahrzeug sind.

Seit Wochen bereiten sich die Bewohnerinnen von Lwiw auf einen Angriff vor. Sie verkleben Fenster, errichten Panzerblockaden, stapeln Sandsäcke und packen Notfallrucksäcke. Nur Molotow-Cocktails bereiten sie nicht vor, denn die sind nur 24 Stunden lang einsetzbar. In der ersten Kriegswoche musste Olha nicht arbeiten, sie half, Tarnnetze für Panzer zu knüpfen und Notquartiere für Flüchtlinge zu organisieren.