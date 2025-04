Zölle: Überdenkt die FPÖ ihr Verhältnis zu Donald Trump?

Auf der anderen Seite des Atlantiks versteht man unter „Befreiung“ wahrlich etwas anderes. Für Österreich und die Europäische Union bedeuten die Zölle eine drastische Verteuerung für viele Exportgüter in die USA – neben dem zehnprozentigen Basiszoll kommen nun 20 Prozent dazu. Das ist eine Hiobsbotschaft für die sowieso schon angeschlagene Industrie. Das Institut für Höhere Studien erwartet durch die neuen Handelszölle einen Rückgang des österreichischen BIP um 0,4 Prozent – doppelt so viel wie noch in der Vorwoche prognostiziert.

Washington, USA. Donald Trump lässt seinen Worten Taten folgen: Am Mittwoch treten die neuen Zölle in Kraft. Ein Tag, den der US-Präsident im Vorfeld als „Tag der Befreiung“ bezeichnete.

Trumps Zollpolitik schlägt weltweit Wellen, auch in Österreich. Immerhin werden hierzulande jährlich Waren im Wert von 16 Milliarden Euro in die USA verfrachtet – Österreichs zweitgrößter Handelspartner. Angesichts der neuen Einfuhrbeschränkungen fordert Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bereits Gegenmaßnahmen, dabei hat er es auf Tech-Konzerne wie Google oder Meta abgesehen. Überraschender ist die Kritik an Trump aus der freiheitlichen Opposition. „Für uns in Europa, ist es eine Katastrophe“, sagte die blaue Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm am Freitag im Ö1-Mittagsjournal zu Trumps Zöllen. Ungewöhnliche Kritik, denn es war vor allem die Freiheitliche Partei, die dem amtierenden US-Präsidenten bei jeder Gelegenheit Rosen streute. Ist das der Beginn einer Kurskorrektur – oder die Einzelmeinung einer blauen Abgeordneten?

Das Verhältnis war jedenfalls schon einmal besser: FPÖ-Politiker wie Harald Vilimsky reisten wiederholt zu Trumps Reden in die USA und knüpften Kontakte mit dem rechten Rand der Republikaner. Parteichef Herbert Kickl gratulierte Trump im November zu seinem „eindrucksvollen“ Wahlsieg. Die Amerikaner hätten das „bürgerferne Establishment abgewählt“, sie würden eine Politik befürworten, „in der sie sich das Leben wieder leisten und für ihre Familien einen Wohlstand erarbeiten können“. Vorerst wird daraus nichts, das Leben in den USA dürfte durch die Zölle merklich teurer werden. Noch vor zwei Wochen wollte die FPÖ den Kontakt zu den Republikanern, der Partei von Trump, intensivieren. Als Brückenbauer sollte Ungarns Premier Viktor Orbán fungieren, denn in Sachen Migration und „Anti-Wokeness“ habe man Gemeinsamkeiten.