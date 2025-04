Putins bester Mann: Ist Donald Trump ein Einflussagent Russlands?

Acht Jahre später sind die Beziehungen so gut wie lange nicht mehr. In seiner zweiten Amtszeit nähert sich Trump Russland an und bricht mit alten Alliierten. Am Mittwoch der abgelaufenen Woche überzog er die Welt mit Strafzöllen, Russland fehlte in der Liste. In Europa unterstützen Trump und sein Team rechtspopulistische und prorussische Kräfte, traditionelle Partner stoßen sie vor den Kopf. Während russische Truppen weiterhin die Ukraine bombardieren, kann Putin auf Wirtschaftsdeals mit den USA und ein Ende der Sanktionen hoffen.

In Europa setzt sich die Überzeugung durch, dass Amerikas Präsident aufseiten Russlands steht. Trump ist sicher, dass Putin Frieden will, dabei ist dieser bislang keinen Zentimeter von seinen Forderungen abgerückt. Russlands Präsident will die Garantie, dass die Ukraine niemals der NATO beitritt, er verlangt eine Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung und die Abrüstung der Ukraine.