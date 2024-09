© APA/GEORG HOCHMUTH Dominik Wlazny chattet über die Nationalratswahl © APA/GEORG HOCHMUTH Dominik Wlazny chattet über die Nationalratswahl

Dominik Wlazny: Bierpartei-Reform erst nach der Wahl

Die Bierpartei soll ihre Mitglieder einschüchtern und Medien ausschließen. Was sich Dominik Wlazny in Sachen Transparenz von den Neos abschauen will.

Von Elena Crisan