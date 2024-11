Grünen-Abgeordneter Hammer: „Aserbaidschan will, dass wir Klimaschützer zu Hause bleiben."

Während der Generalsekretär der Vereinten Nation, António Guterres auf der heurigen Klimakonferenz, COP29 aufruft, aus fossiler Energie auszusteigen, preist der Präsident des Gastgeber-Landes Ilham Aliyev seine heimischen Ölvorkommen als „Geschenk Gottes" an. Dass sich Aserbaidschan nach Dubai und Ägypten als Gastgeber-Land, in eine Reihe problematischer Austragungsorte für die COP einordnet, ist dem Grünen Klimasprecher Lukas Hammer bewusst.

Im Chat mit profil gibt der Nationalratsabgeordnete Einblicke in seine Beweggründe, trotz Kritik am Gastgeber, an der Klimakonferenz teilzunehmen. Zur Innenpolitik erklärt Hammer, warum er das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus durch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) ablehnt und warum Klimathemen bei der Nationalratswahl in den Hintergrund geraten sind.