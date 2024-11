Trump-Kater und Klimakonferenz: Ein trüber Faschingsbeginn

Es ist ein Kunststück, der heute startenden Klimakonferenz in Baku, Aserbaidschan, optimistisch entgegenzusehen. Bis zu 50.000 Menschen aus 197 Staaten werden an dem bis zum 22. November angesetzten Megaevent fürs Weltklima teilnehmen. Die größte Aufmerksamkeit galt im Vorfeld aber den Abwesenden: Noch-US-Präsident Joe Biden wird nicht in den Ölstaat reisen, Deutschlands Kanzler Olaf Scholz sagte vergangene Woche wegen der zerfallenen Ampelkoalition ab – und Donald Trump wird wohl gleich ganz aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, sobald er am 20. Jänner 2025 das Amt antritt. Umso mehr ist zu hoffen, dass die in Baku anwesenden Verhandlungsteams schaffen, was sie sich vorgenommen haben: Den Klimaschutz mit mehr Geld auszustatten, um vor allem Entwicklungsländern beim Umstieg auf Erneuerbare und bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Die bisher beschlossenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr sind viel zu wenig – und laufen zudem 2025 aus.