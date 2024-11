ÖVP und SPÖ haben am vergangenen Sonntag bei der steirischen Landtagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Zwar kam die SPÖ (21,4 Prozent) mit einem Minus von circa 1,5 Prozent im Vergleich zur ÖVP (Minus 9,2 Prozent) relativ glimpflich davon. Weil rot-schwarz auf keine Mandatsmehrheit im Landtag mehr kommt, ist die langgediente Großkoalition nun auch in der Steiermark ausgelaufen. Die Sozialdemokraten müssen sich mit dem dritten Platz abgeben und künftig womöglich der Erstplatzierten FPÖ den Hof machen.

Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried (SPÖ) ist über das Ergebnis der Steiermark-Wahl enttäuscht, in seinem Heimatbundesland haben sich viele ehemalige rote Hochburgen blau gefärbt. Die FPÖ konnte flächendeckend in der Steiermark zulegen. Warum die SPÖ so schwach abgeschnitten hat und wie sie in Zukunft nicht zu einer reinen Stadtpartei wird, analysiert Leichtfried im Ballhausplatz-Chat mit profil.