Zwölf Jahre ist es her, dass sich NEOS als Partei mit dem Anspruch für ein „Neues Österreich" gegründet hat. Für Österreich tatsächlich neu wäre die erste Dreierkoalition seit 1949 – ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich dafür in den Sondierungsgesprächen geeinigt ein „Bündnis der Vernunft" zu knüpfen. Ein Bündnis zweier etablierten Großparteien mit teils konträren Interessen. Dazwischen: die NEOS, die ihre Chance sehen, nach einem Jahrzehnt in der Opposition als Juniorpartner in der Regierung mitgestalten zu können