Marlene Svazek im Chat: Martin Sellner „nie Teil“ der FPÖ

Marlene Svazek

Herbert Kickl spricht in diesem Satz etwas völlig Richtiges und in Wahrheit ein Problem unserer Zeit an: die Menschen werden anhand von Meinungen zunehmend in gut oder böse eingeteilt und „rechtsextrem“ ist gleich einmal jemand, der eine andere Meinung vertritt und so manche zeitgeistliche Entwicklung kritisch hinterfragt. Ich bin mir sicher, Kogler, Nehammer und co. kennen nicht einmal die echte Bedeutung des Begriffs „rechtsextrem“.