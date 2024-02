Kein Bargeld für Asylwerbende: Widerspruch der ÖVP?

Die Volkspartei will Menschen, die auf ihren Asylbescheid warten, das Cash wegnehmen. Damit zeigt die ÖVP eine gewisse Zwiespältigkeit in Bezug auf ihre Einstellung zu Bargeld, hat sie doch im Sommer noch dessen Verankerung in der Verfassung gefordert. Der damalige Vorschlag wurde heftig kritisiert, da es weder in Österreich noch auf europäischer Ebene Bestrebungen gibt, Bargeld abzuschaffen.

Mittlerweile schon, könnte man argumentieren – zumindest für eine Gruppe an Menschen, die sich in Österreich aufhalten. Die ÖVP will sich ein Modell von Deutschland abschauen, dort werden Asylwerber:innen die Geldleistungen auf Sachleistungen umgestellt. Im Nachbarland haben sich fast alle Bundesländer darauf geeinigt, dass Asylbewerber:innen den größten Teil der staatlichen Unterstützung künftig über eine Bezahlkarte beziehen sollen.

Das Konzept in Deutschland funktioniert so: Statt Bargeld erhalten Asylsuchende eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion. Im Ausland würde sie zwar nicht funktionieren, im Inland kann sie dafür für alltägliche Ausgaben genuzt werden. Die jeweiligen Bundesländer entscheiden über die Höhe des Barbetrags, der abgehoben werden kann.

In Deutschland wird die Maßnahme vor allem mit einem vereinfachten Verwaltungsaufwand argumentiert und sogar von SPD-Politikern unterstützt - aber auch zur Unterbindung von Geldtransfers in die Heimatländer von Flüchtlingen. Wobei umstritten ist, wie hoch diese Summen tatsächlich sind.

Die ÖVP würde eine solche Karte am liebsten ohne Barbehebungsfunktion vorsehen. Dort, wo keine Bankomatzahlung möglich ist, könnten Empfänger der Bezahlkarte laut dem bisherigen Vorschlag auch keine Zahlung tätigen.

Das stößt bei der ÖVP für Zustimmung, hat Innenminister Gerhard Karner der Tageszeitung Der Standard bekannt gegeben. Susanne Raab, ÖVP-Ministerin für Frauen und Integration hält den Vorschlag für „eine absolut sinnvolle Sache“. Sachleistungen seien ein „effizientes Mittel, um sicherzustellen, dass die Gelder auch dafür verwendet werden, wofür sie gedacht sind“, sagt sie gegenüber dem ORF Oberösterreich.

Bargeld – aber nicht für alle

Scheckkarten für Asylwerber, Bargeld für alle anderen: Wie erklärt die Volkspartei diese Widersprüchlichkeit?

Die Türkisen sehen auf profil-Anfrage keinen Widerspruch zum von ihnen forcierten Recht auf Bargeld: „Wenn Ihnen jemand einen Supermarkt-Gutschein schenkt, dann schränkt er ja auch nicht Ihr Recht auf Bargeld ein. Aber wenn Sie Leistungen der öffentlichen Hand erhalten, ist es doch selbstverständlich, dass die öffentliche Hand entscheiden darf, in welcher Form das geschieht“, so die Argumentation. Die ÖVP betont: „Asylwerber dürfen natürlich weiter Bargeld besitzen.“

Bleibt die Frage, wie sie zu Bargeld kommen, wenn Geldleistungen wie das Taschengeld gestrichen werden und der Zugang zum Arbeitsmarkt eingeschränkt sind.

Bargeldstopp als Abschreckung

„Sie vergleichen hier Äpfel mit Birnen“, schreibt das Ministerium für Integration unter Susanne Raab protestiert. „Wir wollen bei staatlichen Unterstützungsleistungen an Asylwerber auf Sachleistungen statt Geldleistungen setzen, um sicherzustellen, dass diese staatlichen Zuwendungen auch dafür verwendet werden, wofür sie gedacht sind und der Pull-Faktor in unser Sozialsystem reduziert wird.“