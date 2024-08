Franz Hörl: „Hecken sind etwas für grüne Gärtner. Ich bin Jäger“

Franz Hörl

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Wie gesagt: ich lebe für die Politik. Wir haben viele Themen, die wir angehen müssen. Es gibt viele freie Stellen und keine Leute, mit denen man diese Stellen besetzen kann. Wir sind Weltmarktführer was die Bürokratie betrifft. Das ist leider kein Bereich, in dem man Weltmarktführer sein sollte. Und wir sollten den Wirtschaftsstandort weiter stärken. Denn nur mit Arbeit werden wir den Wohlstand, den die Nachkriegsgeneration so erfolgreich aufgebaut hat, halten können. Darum geht es in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren.